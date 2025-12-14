Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее

Посол России в Таиланде Евгений Томихин обозначил ключевую проблему, с которой сталкиваются российские туристы в этой юго-восточной стране.

Он подчеркнул, что главная ошибка многих россиян заключается в отсутствии медицинской страховки перед поездкой. По словам Томихина, "наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств".

Дипломат также отметил, что сотрудники консульского отдела часто оказывают помощь россиянам, попадающим в различные трудные ситуации. Это может быть связано как с дорожно-транспортными происшествиями, так и с нарушением сроков пребывания в стране или даже с правовыми вопросами.

"К сожалению, бывают и трагические случаи, и дипломаты тоже активно включаются в работу по оказанию помощи", — добавил он.

Ранее российский блогер также высказал свое мнение о типичных ошибках туристов в Таиланде. Он отметил, что многие россияне "летят ради сомнительных развлечений", что зачастую приводит к неприятным последствиям. Например, аренда байков без шлемов становится причиной штрафов от 500 батов (примерно 1,2 тысячи рублей) и даже серьезных аварий. Такие случаи показывают, что недостаток подготовки и незнание местных правил могут обернуться большой проблемой для путешественников.

Важность медицинской страховки не стоит недооценивать. Она может покрыть расходы на лечение в случае травмы или болезни, а также обеспечить необходимую помощь в экстренных ситуациях. Тем не менее, многие туристы по-прежнему игнорируют этот важный аспект подготовки к поездке. Это может привести к тому, что в случае несчастного случая они окажутся без средств к существованию и необходимой медицинской помощи.