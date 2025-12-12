Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Ученые, кажется, нашли один из ключей к вечной молодости, и скрывается он не в секретных лабораториях, а на полке ближайшего магазина.



Знакомьтесь, теобромин. Это химическое соединение, которым богат темный шоколад. Тот самый, который смертельно опасен для собак, но для человека, как оказалось, может быть очень полезен. Раньше ученые связывали его со снижением риска сердечных заболеваний, но теперь выяснилось, что его возможности куда шире.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона решили пристальнее взглянуть на это вещество и сделали поразительное открытие.

Как ученые это выяснили? Дело в "биологических часах"

У каждого из нас есть два возраста: хронологический (по паспорту) и биологический. Второй показывает, насколько на самом деле "изношен" наш организм на клеточном уровне. Этот возраст определяется по особым "химическим меткам" на нашей ДНК, которые накапливаются в течение жизни.

Ученые проанализировали данные двух больших групп людей в Европе (более 1600 человек) и сопоставили уровень теобромина в их крови с состоянием их "биологических часов". Результат был однозначным: у людей с более высокой концентрацией теобромина биологический возраст был заметно ниже, чем паспортный. Проще говоря, их организмы старели медленнее.

Интересно, что другие вещества из какао и кофе такого эффекта не показали. Героем оказался именно теобромин.

Так что, можно есть шоколад без остановки?

А вот теперь — самое важное. Означает ли это, что нужно срочно переходить на шоколадную диету? Ответ — категорическое нет.

"Мы выявили связь между важным компонентом темного шоколада и более продолжительным сохранением молодости. Это не призыв увеличивать потребление этого лакомства", — подчеркивает ведущий автор исследования, профессор Джордана Белл.

Ученые напоминают:

В шоколаде много лишнего. Кроме полезного теобромина, в нем содержатся сахар и жиры, избыток которых точно не добавит вам здоровья.

Кроме полезного теобромина, в нем содержатся сахар и жиры, избыток которых точно не добавит вам здоровья. Нужны дальнейшие исследования. Пока это лишь многообещающая связь, а не доказанное лекарство от старости.

Это открытие — еще одно напоминание, что в самых обычных продуктах могут скрываться ключи к нашему здоровью. Оно не дает нам права объедаться шоколадом, но точно оправдывает маленькую дольку качественного темного шоколада в день.

Возможно, через несколько лет на основе теобромина создадут "эликсир молодости". А пока мы можем просто наслаждаться любимым лакомством, зная, что в нем есть нечто большее, чем просто приятный вкус. Главное — знать меру.