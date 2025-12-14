Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку

Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Воскресенье 14 декабря

10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку

209

Известная российская певица и автор множества популярных хитов Татьяна Буланова откровенно рассказала о неудачах в ресторанном бизнесе.

Знаменитость открыто призналась, что не принимала активного участия в управлении своим рестораном, а лишь представляла его как лицо заведения. Это заявление стало неожиданным для многих ее поклонников и наблюдателей в мире шоу-бизнеса.

По словам Булановой, управление рестораном полностью легло на плечи её супруга, который является бизнесменом, а также на профессиональную команду, состоящую из управляющих, шеф-поваров и администраторов. Артистка отметила, что сама не вникала в повседневные рабочие вопросы и не занималась организационными процессами.

"Я не занималась рестораном особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название", — рассказала она.

Такое отношение к ресторанному бизнесу, возможно, стало одной из причин его краха. Татьяна Буланова стала лицом заведения в Санкт-Петербурге, но это не помогло ему добиться успеха. Певица, похоже, не осознавала всех сложностей, связанных с ведением бизнеса в сфере общественного питания. Ресторанный бизнес требует постоянного внимания и контроля над многими аспектами: от качества обслуживания до финансового учета. Без должного руководства и вовлеченности владельца заведение может столкнуться с серьезными проблемами.

Кроме того, Буланова прокомментировала недавний скандал вокруг квартиры своей коллеги Ларисы Долиной. Она выразила мнение, что Долина должна отказаться от недвижимости в пользу покупательницы Полины Лурье. Это заявление также привлекло внимание общественности и вызвало обсуждения среди поклонников обеих певиц.

Шоу-бизнес в Telegram

14 декабря 2025, 10:22
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

По теме

Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить

Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование

Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование
В преддверии новогодних праздников россияне активно планируют свои расходы. Как показывает недавний опрос, средний новогодний бюджет граждан вырос до 37,3 тысячи рублей.

Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу

Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу
Американская журналистка Кинси Шофилд, известная своими анализами жизни британской королевской семьи, высказала мнение о причинах частого появления принца Гарри на телешоу. В эфире телеканала Sky News Australia она отметила, что эти выходы могут быть связаны с финансовыми трудностями, с которыми сталкивается младший сын короля Карла III.

Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее

Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее
Посол России в Таиланде Евгений Томихин обозначил ключевую проблему, с которой сталкиваются российские туристы в этой юго-восточной стране. Он подчеркнул, что главная ошибка многих россиян заключается в отсутствии медицинской страховки перед поездкой.

Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи

Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи
Принц Уильям решил внести изменения в рождественские традиции королевской семьи. Он отказался от устаревшей практики вручения шуточных подарков. Как сообщает Daily Mail, принц планирует переосмыслить эту старую праздничную забаву, которая имеет долгую историю в семье.

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца
Кардиолог Кунал Лал поделился рекомендациями по правильному питанию для поддержания здоровья сердца. Он акцентировал внимание на том, что выбор продуктов питания может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Выбор читателей

12/12ПтнМалахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 12/12ПтнСтал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12/12ПтнБородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 12/12ПтнЭксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 12/12Птн"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 13/12СбтКофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии