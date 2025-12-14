Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку

Известная российская певица и автор множества популярных хитов Татьяна Буланова откровенно рассказала о неудачах в ресторанном бизнесе.

Знаменитость открыто призналась, что не принимала активного участия в управлении своим рестораном, а лишь представляла его как лицо заведения. Это заявление стало неожиданным для многих ее поклонников и наблюдателей в мире шоу-бизнеса.

По словам Булановой, управление рестораном полностью легло на плечи её супруга, который является бизнесменом, а также на профессиональную команду, состоящую из управляющих, шеф-поваров и администраторов. Артистка отметила, что сама не вникала в повседневные рабочие вопросы и не занималась организационными процессами.

"Я не занималась рестораном особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название", — рассказала она.

Такое отношение к ресторанному бизнесу, возможно, стало одной из причин его краха. Татьяна Буланова стала лицом заведения в Санкт-Петербурге, но это не помогло ему добиться успеха. Певица, похоже, не осознавала всех сложностей, связанных с ведением бизнеса в сфере общественного питания. Ресторанный бизнес требует постоянного внимания и контроля над многими аспектами: от качества обслуживания до финансового учета. Без должного руководства и вовлеченности владельца заведение может столкнуться с серьезными проблемами.

Кроме того, Буланова прокомментировала недавний скандал вокруг квартиры своей коллеги Ларисы Долиной. Она выразила мнение, что Долина должна отказаться от недвижимости в пользу покупательницы Полины Лурье. Это заявление также привлекло внимание общественности и вызвало обсуждения среди поклонников обеих певиц.