Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически

Настя Ивлеева откровенно поделилась своими мыслями о жизни до отмены ее мероприятий из-за скандала с так называемой "голой" вечеринкой.

Блогер отметила, что та жизнь была для нее "фантастической". Однако теперь, находясь вдали от прежней славы и внимания, Настя живет более простой и спокойной жизнью в глубинке.

Сейчас Ивлеева активно помогает своему мужу по хозяйству и ухаживает за скотом. Несмотря на такие кардинальные изменения, блогер уверяет, что ей нравится то, чем она занимается. "Ни по чему не скучаю! Я научилась жить настоящим и только. В натуральном смысле — сегодняшним днём», — заявила Настя.

Когда её спрашивают о том, не жалеет ли она о прежней жизни, Ивлеева отвечает с оптимизмом. Она считает, что если бы начала зацикливаться на прошлом, это могло бы негативно сказаться на ее здоровье и психическом состоянии.

"Если бы я скучала, колупала, прокручивала, оплакивала, я бы не дожила до нынешнего дня здоровым и сильным человеком", — добавила она.

Несмотря на то, что Настя наслаждается своей текущей жизнью, она также признает, что у нее есть хорошие воспоминания о прежних временах. "Мы не знаем, что нас ждет впереди. То, что было, было фантастически. Но давайте не будем хоронить будущее", — подчеркнула она.

Тем временем в жизни Ивлеевой происходят и другие изменения. Ранее стало известно о том, что её экс-муж Элджей решил закрыть свой бизнес в России из-за финансовых убытков. Это событие также заставляет многих задуматься о том, как быстро меняются обстоятельства в жизни публичных людей.