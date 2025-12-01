Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала
219

Люди требуют отменить певицу из-за ситуации вокруг ее квартиры.

Очередной скандал разгорается вокруг легенды российской эстрады Ларисы Долиной, и на этот раз он касается не вокальных данных, а профессиональной этики. Стилист Никита Карстен публично обвинил команду певицы в одностороннем нарушении договоренностей после совместной творческой съемки.

Ситуация, о которой рассказал Карстен в социальных сетях, демонстрирует удивительный прецедент в креативной индустрии. Съемка, по условиям, должна была стать взаимовыгодным проектом, где каждый участник — от фотографов до брендов — получал бы контент для собственного продвижения.

По словам стилиста, Лариса Долина получила ожидаемый результат: обложки для своих песен и свежий контент для социальных сетей. Однако, когда другие участники проекта начали запрашивать свои материалы, последовал неожиданный и категоричный отказ.

"А где фото– и видеоматериалы, которые мы можем использовать? — спрашиваю я. На что мне ответили: "Фото– и видеоматериалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать", — цитирует Карстен.

Вопросы этики

Ситуация усугубляется тем, что для съемки стилист привлек дружественные бренды, которые бесплатно предоставили одежду, рассчитывая на продвижение своих марок через высококачественный контент с участием звезды. Их ожидания, очевидно, не оправдались.

Карстен отмечает, что команда Долиной вела себя крайне закрыто, не подпуская к певице никого, кроме персонала, передающего вещи. По мнению стилиста, подобное поведение «демонстрирует суть самого человека» и лишь продолжает череду недавних скандалов, связанных с именем артистки.

Реакция Сети

Тем временем, в Сети продолжает набирать популярность сатирический флешмоб, связанный с "отменой" Долиной. Певица попала в опалу у народа и теперь пользователи активно распространяют юмористические ролики, где в шутку требуют вернуть им деньги за "импульсивные покупки", совершенные под влиянием "мошенников". В списке этих покупок — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, бензин и даже походы в стриптиз-клуб, что, безусловно, является сарказмом над прежними скандальными высказываниями звезды.

Ситуация вокруг Долиной достигла такого масштаба, что даже глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов ранее пошутил о необходимости принятия Верховным судом РФ "нового постановления пленума Ларисы Долиной", подчеркивая, насколько часто имя певицы фигурирует в инфополе, связанном с громкими инцидентами.

Очевидно, что даже на вершине славы профессиональная этика должна оставаться приоритетом. В противном случае, даже самые громкие хиты не смогут заглушить вопросы о репутации.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 16:34
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир

Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир
В надежде сжечь лишний жир, вы на самом деле заставляете свой организм переключиться в режим выживания, где главной жертвой становятся ваши мышцы, а не сантиметры на талии. Многие из нас пропускали завтрак перед утренней пробежкой или походом в зал.

Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет

Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет
Внезапные пробуждения среди ночи могут стать настоящим испытанием для многих людей. Нередко, когда часы показывают три часа утра, мысли начинают кружиться в голове, и уснуть снова становится практически невозможно.

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких
Новый год волшебный праздник и самые заветные мечты должны сбываться. Для выбора новогодних подарков пока еще достаточно времени, чтобы основательно и без спешки подготовить для своих самых близких полезные и желанные презенты.

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент
Имя Филиппа Киркорова снова мелькает в громких заголовках СМИ. На этот раз певец даже не имеет прямого отношения к случившемуся. Речь идет об инциденте, который произошел вчера в центре Москвы на открытии ГУМ-катка.

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом
Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников.

