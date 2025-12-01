Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала

Люди требуют отменить певицу из-за ситуации вокруг ее квартиры.

Очередной скандал разгорается вокруг легенды российской эстрады Ларисы Долиной, и на этот раз он касается не вокальных данных, а профессиональной этики. Стилист Никита Карстен публично обвинил команду певицы в одностороннем нарушении договоренностей после совместной творческой съемки.



Ситуация, о которой рассказал Карстен в социальных сетях, демонстрирует удивительный прецедент в креативной индустрии. Съемка, по условиям, должна была стать взаимовыгодным проектом, где каждый участник — от фотографов до брендов — получал бы контент для собственного продвижения.

По словам стилиста, Лариса Долина получила ожидаемый результат: обложки для своих песен и свежий контент для социальных сетей. Однако, когда другие участники проекта начали запрашивать свои материалы, последовал неожиданный и категоричный отказ.

"А где фото– и видеоматериалы, которые мы можем использовать? — спрашиваю я. На что мне ответили: "Фото– и видеоматериалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать", — цитирует Карстен.

Вопросы этики

Ситуация усугубляется тем, что для съемки стилист привлек дружественные бренды, которые бесплатно предоставили одежду, рассчитывая на продвижение своих марок через высококачественный контент с участием звезды. Их ожидания, очевидно, не оправдались.

Карстен отмечает, что команда Долиной вела себя крайне закрыто, не подпуская к певице никого, кроме персонала, передающего вещи. По мнению стилиста, подобное поведение «демонстрирует суть самого человека» и лишь продолжает череду недавних скандалов, связанных с именем артистки.

Реакция Сети

Тем временем, в Сети продолжает набирать популярность сатирический флешмоб, связанный с "отменой" Долиной. Певица попала в опалу у народа и теперь пользователи активно распространяют юмористические ролики, где в шутку требуют вернуть им деньги за "импульсивные покупки", совершенные под влиянием "мошенников". В списке этих покупок — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, бензин и даже походы в стриптиз-клуб, что, безусловно, является сарказмом над прежними скандальными высказываниями звезды.

Ситуация вокруг Долиной достигла такого масштаба, что даже глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов ранее пошутил о необходимости принятия Верховным судом РФ "нового постановления пленума Ларисы Долиной", подчеркивая, насколько часто имя певицы фигурирует в инфополе, связанном с громкими инцидентами.

Очевидно, что даже на вершине славы профессиональная этика должна оставаться приоритетом. В противном случае, даже самые громкие хиты не смогут заглушить вопросы о репутации.