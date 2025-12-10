Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской

Регина Тодоренко едва не стала пострадавшей в ДТП, когда гуляла с коляской.

"Почти сбили меня с коляской. И все из-за телефона", — поделилась она со своими подписчиками, описывая ситуацию, которая могла закончиться трагически.

По словам Регины, водитель автомобиля выезжал со своего двора, совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку.

"Уткнулся куда? Правильно — в телефон", — отметила она, добавив, что это не единственный случай, когда отвлечение за рулем может привести к серьезным последствиям.

В этот момент, когда машина остановилась всего в полуметре от них, она не могла не закричать от страха и возмущения.

Этот инцидент заставляет задуматься о том, как часто люди пренебрегают правилами дорожного движения из-за использования мобильных устройств. Регина Тодоренко, как мать троих детей, осознает всю серьезность ситуации и призывает к более ответственному поведению водителей.

"Я бы запретила использование гаджетов за рулем навсегда и для всех", — заявила она, подчеркивая необходимость строгих мер для повышения безопасности на дорогах.

Тодоренко недавно стала мамой в третий раз, родив сына в конце сентября 2025 года. Этот момент радости и счастья должен был стать для нее лишь позитивным опытом, однако инцидент с автомобилем добавил в ее жизнь тревоги. Учитывая ее недавние переживания, Регина активно делится своими мыслями о материнстве и безопасности детей.