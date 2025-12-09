Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть

Поклонники всерьез обсуждали, сможет ли "есаул" российской эстрады и дальше зажигать на сцене, как он делал это десятилетиями.



В последнее время имя Олега Газманова все чаще появлялось в новостях не в связи с музыкой, а с тревожными слухами о его здоровье. И вот, на недавнем выступлении, артист решил ответить всем и сразу. Но сделал это не словами, а поступком, который заставил зал остолбенеть, а после взорваться аплодисментами.

На недавнем музыкальном мероприятии Олег Газманов вышел на сцену, и зрители, казалось, замерли в ожидании. Интернет уже несколько недель гудел слухами о том, что у 72-летнего артиста серьезные проблемы с суставами, и многие пророчили ему серьезные проблемы со здоровьем и готовились увидеть более сдержанное выступление. Но они ошиблись.

Исполняя свой бессмертный хит из 90-х "Загулял", Газманов сделал то, чего от него в свете последних новостей никто не ожидал. В середине песни он, с той же энергией, что и тридцать лет назад, опустился в полуприсед и начал лихо отплясывать вприсядку. Этот танец стал самым убедительным опровержением всех домыслов. Никаких проблем с суставами, никакой скованности в движениях — только фирменный драйв, которому позавидуют и молодые артисты.

Увидев реакцию зала, который взорвался овациями, Газманов не удержался от ироничного комментария, который и стал его главным "заявлением" вечера.

"Скоро мои колени станут популярнее меня", — отшутился певец, обращаясь к восторженной публике.

Интересно, что энергия Газманова уже давно стала своего рода брендом. Не так давно в сети набрал популярность челлендж "Танцуй как Газманов", где люди по всей стране пытались повторить его знаменитые движения. Так что один зажигательный танец не только развеял домыслы, но и в очередной раз доказал: списывать со счетов главного "есаула" страны еще очень, очень рано. А его колени, похоже, и правда готовы поспорить в популярности с самим артистом.