Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть

Вторник 9 декабря

03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"
Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть

Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть
110

Поклонники всерьез обсуждали, сможет ли "есаул" российской эстрады и дальше зажигать на сцене, как он делал это десятилетиями.

В последнее время имя Олега Газманова все чаще появлялось в новостях не в связи с музыкой, а с тревожными слухами о его здоровье. И вот, на недавнем выступлении, артист решил ответить всем и сразу. Но сделал это не словами, а поступком, который заставил зал остолбенеть, а после взорваться аплодисментами.

На недавнем музыкальном мероприятии Олег Газманов вышел на сцену, и зрители, казалось, замерли в ожидании. Интернет уже несколько недель гудел слухами о том, что у 72-летнего артиста серьезные проблемы с суставами, и многие пророчили ему серьезные проблемы со здоровьем и готовились увидеть более сдержанное выступление. Но они ошиблись.

Исполняя свой бессмертный хит из 90-х "Загулял", Газманов сделал то, чего от него в свете последних новостей никто не ожидал. В середине песни он, с той же энергией, что и тридцать лет назад, опустился в полуприсед и начал лихо отплясывать вприсядку. Этот танец стал самым убедительным опровержением всех домыслов. Никаких проблем с суставами, никакой скованности в движениях — только фирменный драйв, которому позавидуют и молодые артисты.

Увидев реакцию зала, который взорвался овациями, Газманов не удержался от ироничного комментария, который и стал его главным "заявлением" вечера.

"Скоро мои колени станут популярнее меня", — отшутился певец, обращаясь к восторженной публике.

Интересно, что энергия Газманова уже давно стала своего рода брендом. Не так давно в сети набрал популярность челлендж "Танцуй как Газманов", где люди по всей стране пытались повторить его знаменитые движения. Так что один зажигательный танец не только развеял домыслы, но и в очередной раз доказал: списывать со счетов главного "есаула" страны еще очень, очень рано. А его колени, похоже, и правда готовы поспорить в популярности с самим артистом.

9 декабря 2025, 03:06
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

