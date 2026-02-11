Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Среда 11 февраля

12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 20:40Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью 18:55Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар" 17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам

147

Оказывается, классический пляжный формат, к которому привыкли многие путешественники, совершенно не подходит для самого западного региона страны.

Калининградская область в последние годы стала настоящим магнитом для путешественников, но далеко не все знают, как правильно здесь отдыхать. Известный драматург и режиссер Евгений Гришковец, который живет на Балтике уже более 25 лет, выступил в роли необычного экскурсовода. На творческой встрече, материалы которой опубликовало издание Клео.ру, артист поделился своим взглядом на то, что на самом деле стоит искать в этом крае.

Главная ошибка на побережье

Многие туристы едут в Калининград в надежде на полноценный морской отдых, однако коренной житель региона поспешил их предостеречь. По мнению Гришковца, пытаться использовать местную акваторию для заплывов — не лучшая идея.

"Балтийское море не для купаний. Купайтесь в других морях", — прямо заявил артист.

Он пояснил, что величие Балтики заключается совсем в другом. Море здесь создано для того, чтобы неспешно прогуливаться по берегу, дышать уникальным воздухом и любоваться пейзажами. Особое внимание Гришковец посоветовал уделить поселку Янтарный, где расположен самый широкий песчаный пляж с потрясающими закатными дюнами.

Городской маршрут и "Булочки Канта"

Тем, кто планирует провести в городе выходные, драматург рекомендует отказаться от транспорта и наушников. Город нужно слушать и изучать пешком. В обязательный список посещений он включил Кафедральный собор, где можно услышать мощное звучание органа в средневековых сводах.

После культурной программы Гришковец советует обратить внимание на местные гастрономические изыски с ироничными названиями. Например, попробовать "Булочки Канта" или заглянуть в кафе у синагоги, где гостям предлагают "Хот-доги у синагоги". Также в списке рекомендаций значится Музей мирового океана, который артист считает лучшим в мире, и старинный зоопарк, где животные живут в просторных вольерах без клеток.

Секрет идеального обеда

Говоря о местной кухне, Евгений Гришковец выделил блюдо, которое стало визитной карточкой региона. Это литовский холодный борщ — свекла на кефире. Несмотря на простоту ингредиентов, секрет его успеха кроется в правильной подаче.

По словам драматурга, сочетание этого холодного супа и горячей печеной молодой картошечки создает непередаваемый вкус. Кроме того, в сезон обязательно стоит попробовать локальную рыбу: судака из залива, угря или знаменитую калининградскую корюшку. Такой подход к отдыху позволит увидеть регион глазами местного жителя и получить от поездки максимум удовольствия.

11 февраля 2026, 12:28
Евгений Гришковец. Фото: Youtube / @sobchak
Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

