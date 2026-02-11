Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Среда 11 февраля

10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 20:40Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью 18:55Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар" 17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком
213

Популярная телеведущая спровоцировала волну негодования после того, как со смехом рассказала историю, которая могла закончиться настоящей трагедией.

Регина Тодоренко снова оказалась в эпицентре громкого скандала. Поводом стало ее недавнее признание в эфире шоу "Пожалуйста, не рассказывай!", где она поделилась подробностями случая из своей жизни. Телеведущая рассказала, как сознательно добавила мед в чай человеку, который заранее предупредил ее о сильной аллергии на этот продукт.

Смертельный опыт ради "проверки"

Как выяснилось, в тот период Регина была увлечена идеями о том, что большинство болезней и физических реакций — это лишь психосоматика. Она искренне верила: если человек не знает о присутствии аллергена, то его организм никак не отреагирует. Проверить свою теорию она решила на знакомом, который полностью ей доверял.

"Я заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: ''Попей чай''. Он говорит: "О, вкусный какой, хороший''. Я потом приехала, а он присылает мне фотографию — у него отек Квинке, и он такой: '"Ты что, положила в чай мед? " — со смехом вспоминала Тодоренко в студии.

Реакция общественности

Именно веселое настроение, с которым была подана эта история, возмутило зрителей больше всего. Отек Квинке — это смертельно опасное состояние, при котором человек может задохнуться за считанные минуты. В социальных сетях поступок ведущей назвали верхом легкомыслия и жестокости.

В комментариях под выпуском разгневанные пользователи не сдерживали эмоций. Многие сошлись во мнении, что "за такое надо запрещать" появляться на экранах, так как публичное признание в совершении действий, угрожавших жизни другого человека, не должно преподноситься как забавная шутка.

"Это настоящий кошмар"

Особенно болезненно на откровения Регины отреагировали люди, которые сами живут с тяжелыми формами аллергии. Блогер под ником dazzyvr, имеющая опыт борьбы с подобными недугами, призналась, что такие ситуации — ее главный страх.

По ее словам, для любого аллергика оказаться рядом с тем, кто не верит в медицинский диагноз и готов на тайные эксперименты, — это "настоящий кошмар".

Страшно осознавать, что кто-то может поставить свои сомнительные убеждения выше чужой безопасности и жизни, сознательно добавляя опасный продукт в пищу или напиток. Пользователи сети требуют от телеведущей публичных извинений и осознания серьезности совершенного поступка.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2026, 10:15
Регина Тодоренко. Фото: Rutube / «Пожалуйста, не рассказывай!»
«Пожалуйста, не рассказывай!» / Rutube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

По теме

Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья

Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства
Многие люди годами принимают привычные таблетки от желудка, даже не подозревая, к каким серьезным сбоям в организме это может привести в будущем. Омепразол и другие ингибиторы протонной помпы давно стали обязательными жителями домашних аптечек.

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью
Популярная артистка приняла решение уехать из страны после того, как стали известны подробности ее расставания с мужем, которое пара скрывала несколько лет. Развод Егора Бероева и Ксении Алферовой после 20 лет совместной жизни стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней.

"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете

"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете
Многие выбирают этот способ питания в надежде на идеальное тело, но реальная цена такого эксперимента может оказаться слишком высокой для организма. Кето-диета уже несколько лет не выходит из трендов: минимум углеводов и максимум жиров обещают быстрое избавление от лишних килограммов без чувства голода.

"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих

"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих
Знаменитый мыслитель и психиатр Альфред Адлер оставил после себя глубокие наблюдения, которые заставляют по-новому взглянуть на наши отношения с близкими и самими собой. Мировая психология во многом обязана своим развитием Альфреду Адлеру, австрийскому психиатру и основателю индивидуальной психологии.

Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи

Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи
В народном календаре этот день считается одним из самых коварных, когда любая бытовая оплошность может обернуться серьезными последствиями для организма. 11 февраля отмечается Лаврентьев день, который в старину пользовался дурной славой.

Выбор читателей

09/02Пнд"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 09/02Пнд"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10/02ВтрМаксим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 09/02ПндНе дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 09/02ПндТест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 09/02Пнд48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак