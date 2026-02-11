"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком

Популярная телеведущая спровоцировала волну негодования после того, как со смехом рассказала историю, которая могла закончиться настоящей трагедией.



Регина Тодоренко снова оказалась в эпицентре громкого скандала. Поводом стало ее недавнее признание в эфире шоу "Пожалуйста, не рассказывай!", где она поделилась подробностями случая из своей жизни. Телеведущая рассказала, как сознательно добавила мед в чай человеку, который заранее предупредил ее о сильной аллергии на этот продукт.

Смертельный опыт ради "проверки"

Как выяснилось, в тот период Регина была увлечена идеями о том, что большинство болезней и физических реакций — это лишь психосоматика. Она искренне верила: если человек не знает о присутствии аллергена, то его организм никак не отреагирует. Проверить свою теорию она решила на знакомом, который полностью ей доверял.

"Я заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: ''Попей чай''. Он говорит: "О, вкусный какой, хороший''. Я потом приехала, а он присылает мне фотографию — у него отек Квинке, и он такой: '"Ты что, положила в чай мед? " — со смехом вспоминала Тодоренко в студии.

Реакция общественности

Именно веселое настроение, с которым была подана эта история, возмутило зрителей больше всего. Отек Квинке — это смертельно опасное состояние, при котором человек может задохнуться за считанные минуты. В социальных сетях поступок ведущей назвали верхом легкомыслия и жестокости.

В комментариях под выпуском разгневанные пользователи не сдерживали эмоций. Многие сошлись во мнении, что "за такое надо запрещать" появляться на экранах, так как публичное признание в совершении действий, угрожавших жизни другого человека, не должно преподноситься как забавная шутка.

"Это настоящий кошмар"

Особенно болезненно на откровения Регины отреагировали люди, которые сами живут с тяжелыми формами аллергии. Блогер под ником dazzyvr, имеющая опыт борьбы с подобными недугами, призналась, что такие ситуации — ее главный страх.

По ее словам, для любого аллергика оказаться рядом с тем, кто не верит в медицинский диагноз и готов на тайные эксперименты, — это "настоящий кошмар".

Страшно осознавать, что кто-то может поставить свои сомнительные убеждения выше чужой безопасности и жизни, сознательно добавляя опасный продукт в пищу или напиток. Пользователи сети требуют от телеведущей публичных извинений и осознания серьезности совершенного поступка.