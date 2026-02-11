Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Среда 11 февраля

09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства
"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства
35

Многие люди годами принимают привычные таблетки от желудка, даже не подозревая, к каким серьезным сбоям в организме это может привести в будущем.

Омепразол и другие ингибиторы протонной помпы давно стали обязательными жителями домашних аптечек. Эти препараты эффективно избавляют от изжоги, гастрита и рефлюкса, но именно их доступность стала причиной новой медицинской проблемы. По данным издания RidLife, международная группа ученых обнаружила пугающую связь между длительным приемом таких лекарств и постепенным разрушением организма.

Что скрывает облегчение

Бразильские исследователи из Федерального университета Сан-Паулу провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как популярное средство влияет на обмен веществ в долгосрочной перспективе. Результаты показали, что препарат при длительном использовании начинает серьезно нарушать баланс жизненно важных минералов.

В ходе наблюдений ученые зафиксировали значительные изменения в распределении железа, магния, цинка и кальция. Самым пугающим открытием стало резкое повышение уровня кальция в крови. Как пояснил руководитель группы профессор Анжерсон Ногейра до Насименто, это может свидетельствовать о том, что лекарство буквально "вымывает минералы из костной ткани". В будущем такая особенность препарата может привести к развитию тяжелого остеопороза и частым переломам.

Риск развития анемии

Помимо удара по костям, бесконтрольный прием омепразола создает почву для развития анемии. Исследование показало, что на фоне приема лекарства в организме существенно снижается уровень железа. Это происходит из-за изменения кислотности желудка, которая необходима для нормального усвоения микроэлементов из пищи.

Ученые подчеркивают, что проблема заключается не в самом лекарстве, а в легкомысленном отношении к нему. Многие пациенты начинают пить таблетки при малейшем дискомфорте в животе, не обращаясь к специалисту и не соблюдая рекомендованные сроки лечения.

Как лечиться без вреда

Исследователи отмечают, что омепразол остается эффективным и важным средством, но его нельзя принимать месяцами или годами без контроля врача.

Существуют определенные правила безопасности:

  • Для самолечения препарат можно использовать не более 14 дней подряд.
  • Если симптомы изжоги сохраняются дольше, необходимо пройти обследование.
  • При необходимости длительной терапии врач должен регулярно проверять уровень минералов в крови пациента.


"Речь не идет о том, чтобы демонизировать средство", — отмечает исследователь Андреа Сантана де Брито.

По ее словам, крайне важно избегать избыточного применения лекарства при незначительных симптомах. Тем, кому терапия назначена по жизненным показаниям, медики рекомендуют дополнительно принимать специальные добавки, чтобы компенсировать дефицит полезных веществ и защитить костную систему от разрушения.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2026, 09:25
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

