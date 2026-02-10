Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк

Анна Семенович дала повод говорить о себе. Дошло до того, что исполнительница была вынуждена оправдываться.

На свежих снимках артистка предстала перед публикой в купальнике. Однако многие заметили, что она выглядит не совсем так, какой ее привыкли ее видеть.

В частности, внимание привлек ее живот, который, по мнению некоторых подписчиков, стал довольно внушительным. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, где фолловеры начали предполагать, что Семенович может быть беременна от своего партнера Дениса Шреера.

На фоне этой шумихи Анна решила выйти на связь с поклонниками. Однако вместо комментариев о скандале она сообщила о своих проблемах со здоровьем. Артистка с трудом произнесла слова, объяснив, что подхватила вирус, из-за которого ее голос стал осиплым.

"Голос, короче, исчез совсем. Что это за какой-то вирусняк ходит? Я чувствую себя нормально, у меня ничего не болит. Просто заложило нос, и нет голоса. Голос, вернись! Я же болтушка", — поделилась она своими переживаниями.

Несмотря на то, что Семенович старалась сосредоточиться на своем состоянии здоровья, многие подписчики не оставили без внимания ее внешность и начали высказывать критику. Некоторые из них предположили, что артистка слегла именно из-за стресса, вызванного негативными комментариями о ее фигуре. В социальных сетях разразилась настоящая буря обсуждений: одни утверждали, что звезда действительно ждет ребенка, другие же считали более вероятным, что дело в лишнем весе.

Критика усилилась после того, как стало известно о том, что Анна активно рекламировала препарат для диабетиков, который помогает сбрасывать вес. Певица уверяла своих поклонников, что сама им пользуется и добилась впечатляющих результатов. Однако реальность оказалась далека от идеализированных фотографий в ее блоге. Многие пользователи начали обвинять Семенович во лжи и манипуляциях.