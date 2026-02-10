Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья

Многодетная мама Регина Тодоренко в очередной раз шокировала публику. На этот раз телеведущая призналась в том, что чуть не навредила человеку с пищевой аллергией.

Тодренко поведала шокирующую историю в новом выпуске программы "Пожалуйста, не рассказывай!". По словам телеведущей, она намеренно угостила знакомого чаем с медом, зная о его аллергии на этот продукт.

Регина посчитала это забавным и даже не подумала о последствиях. "Я заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Он сказал, что чай вкусный, а потом прислал мне фотографию с отеком Квинке", — с улыбкой рассказала она.

В тот момент Тодоренко считала, что ее действия объясняются психосоматикой, поэтому она якобы не осознавала всей серьезности ситуации. Слова знаменитости вызвали настоящую бурю в комментариях.

Многие пользователи сети были шокированы легкомысленным отношением Регины к чужому здоровью. Критика касалась не только ее поступка, но и общего уровня интеллекта телеведущей. Некоторые комментаторы даже называли ее "моральным ***", указывая на то, что подобные шутки могут иметь серьезные последствия.

Неудивительно, что Регина Тодоренко вновь оказалась под огнем критики. Шесть лет назад она уже вызывала недовольство общественности своими высказываниями о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, когда попыталась оправдать агрессию со стороны мужчины. Тогда она также подверглась резкой критике за свои слова и была вынуждена извиняться.