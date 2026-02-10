"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой

Известие о переменах в личной жизни знаменитого шоумена заставило его преданных поклонников по-новому взглянуть на отношения бывших супругов.



Дмитрий и Полина Дибровы считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, однако после 16 лет совместной жизни их союз официально подошел к концу. Развод был оформлен в сентябре, что стало настоящей неожиданностью для многих. Как выяснилось, в жизни красавицы-жены появился другой мужчина — миллиардер Роман Товстик, который долгие годы был близким другом семьи.

Громкий разрыв и новый этап

Ситуация вокруг расставания Дибровых напоминает сюжет драматического фильма. Роман Товстик жил по соседству со звездной парой, а Полина несколько лет назад даже стала крестной матерью его сына. Сейчас модель уже обустроила быт с новым избранником. Она живет вместе с Романом, его детьми и своими сыновьями от телеведущего. Несмотря на такие кардинальные перемены, бывшим супругам удалось избежать публичных скандалов и судебных тяжб.

Раздел имущества по совести

Удивительно, но при официальном расторжении брака Полина проявила редкое благородство и отказалась от каких-либо претензий на роскошную виллу на Рублевке. В этом доме пара провела все 16 лет совместной жизни, но теперь шоумен остался там единоличным хозяином. Более того, экс-супруги продолжают регулярно появляться вместе на различных мероприятиях, демонстрируя окружающим высокие стандарты общения после разрыва. Чаще всего поводом для таких встреч становятся общие дети.

Праздник, который объединил семью

На днях пара снова дала повод для обсуждений, появившись на общих снимках. Поводом для теплого семейного воссоединения послужил день рождения их старшего сына, которому исполнилось 16 лет. Полина Диброва поделилась кадрами с торжества в своем официальном телеграм-канале, где Дмитрий буквально сиял от счастья в компании бывшей жены и наследников.

Комментируя это событие, Полина подчеркнула, насколько важно сохранять достоинство ради будущего поколения.

"Родители — главный пример для своих детей", — отметила она, добавив, что уважение и любовь всегда были основой их семьи.

По ее словам, душевный вечер стал результатом работы каждого из них над тем, чтобы сохранить мир и добрые отношения после расставания.