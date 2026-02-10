Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 10 февраля

10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву
"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву

"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву
137

Популярная певица Татьяна Куртукова сделала резкое заявление в адрес легенды эстрады, обвинив ее в полном неуважении к своему слушателю.

Надежда Кадышева сегодня переживает невероятный взлет популярности. Артистка уже второй год подряд собирает полные залы и выступает на огромных стадионах, привлекая как старых поклонников, так и молодежь. Однако за блеском софитов скрывается проблема, которую все чаще обсуждают в музыкальной среде: зрители жалуются, что самой Надежды Никитичны на сцене становится все меньше.

"Чес" под фонограмму

Исполнительница ставшего народным хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова решила не замалчивать профессиональные недочеты коллеги. В откровенном интервью Лауре Джугелия 32-летняя артистка прокомментировала новый успех коллектива "Золотое кольцо". Куртукова назвала нынешние гастроли Кадышевой не самым приятным словом "чес", объяснив, что за этим стоит погоня за прибылью в ущерб качеству.

По мнению Татьяны, выступление под фонограмму — это фактически плевок в сторону преданных поклонников, которые приходят услышать любимый голос.

"Голосов живых там нет. Люди знают эти песни на каком-то уровне, их уже никуда не денешь. И они идут за настроением", — прямо заявила певица, подчеркнув, что отсутствие живого звука обесценивает встречу с кумиром.

Сын вместо легенды

Особое возмущение у Куртуковой и зрителей вызывает то, как выстроена программа концертов. Сообщается, что сын Кадышевой, Григорий, забрал себе почти все основные композиции. В итоге сольное выступление народной артистки превращается в бенефис ее наследника, что вызывает у публики недоумение.

"Я знаю, что очень большую часть концерта занимает ее сын. Это вызывает у зрителей много вопросов. Меня это несколько печалит", — отметила Татьяна.

Она уверена, что подобное распределение ролей на сцене не идет на пользу коллективу и разочаровывает людей, которые купили билеты именно на Кадышеву.

Приговор от коллеги

Куртукова открыто пристыдила Надежду Никитичну за нежелание работать честно перед своей аудиторией. Для нее, как для представительницы нового поколения артистов, работающих с "живым" звуком, ситуация выглядит недопустимой.

"Ну как не петь на своем сольном концерте вживую?" — задается вопросом Татьяна, обращаясь к опытной коллеге.

Эксперты и промоутеры поддерживают это мнение. Они уверены: если Кадышева продолжит отдавать эфирное время сыну и использовать старые записи голоса, интерес публики может угаснуть так же стремительно, как и вспыхнул вновь. Пока же зрители продолжают идти за ностальгией, получая взамен, по сути, лишь имитацию присутствия любимой звезды.

10 февраля 2026, 10:36

10 февраля 2026, 10:36
Татьяна Куртукова. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Youtube / @FAMETIMETV• Требует проверки

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

