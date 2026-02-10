Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 10 февраля

Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания

Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания
48

Оказывается, многие люди годами соблюдают популярную диету неправильно, лишая себя шанса на быстрое оздоровление организма.

Интервальное голодание давно стало хитом среди тех, кто хочет привести фигуру в порядок и улучшить самочувствие. Основная идея кажется простой: нужно лишь ограничить прием пищи определенным количеством часов в сутки. Однако новое масштабное исследование показало, что большинство из нас упускали из виду самый важный фактор.

Что выяснили ученые

Специалисты из Национального университета Тайваня провели глубокий метаанализ данных, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Medicine, сообщает RidLife. Исследователи изучали, как именно ограничение питания во времени влияет на наш организм. В ходе работы они пришли к неожиданному выводу: оказывается, в этом процессе ключевую роль играет не продолжительность пищевого окна, а именно время его начала.

Многие привыкли просто отсчитывать положенные 8 или 10 часов для еды, не задумываясь о графике. Но, как выяснилось, для метаболизма это имеет решающее значение.

Почему время важнее часов

Согласно данным исследования, смещение основного объема еды на первую половину дня дает гораздо более значимые преимущества, чем питание в поздние часы. Это правило работает даже в тех случаях, когда длительность "пищевого окна" у людей абсолютно одинаковая.

Ученые заметили интересную закономерность: более ранний прием пищи стабильно ассоциировался с лучшими показателями регуляции сахара в крови. Кроме того, у таких людей наблюдались более здоровые показатели массы тела и сердечно-сосудистой системы.

Ловушка позднего питания

Исследование выявило и опасную тенденцию. Самые плохие метаболические исходы наблюдались у тех, кто сочетал длительный период голодания с поздним приемом пищи. Проще говоря, если вы весь день ничего не ели, чтобы плотно поужинать перед сном, польза от голодания практически обнуляется.

Выводы экспертов подтверждают принципы хронопитания. Метаболизм человека подчинен строгим суточным ритмам, и наше тело настроено на активную переработку пищи именно в светлое время суток.

Чтобы получить максимум пользы от диеты, ученые рекомендуют не просто сокращать часы приема пищи, но и стараться завершать все основные трапезы до вечера. Именно такая стратегия помогает организму работать в гармонии с его внутренними биологическими часами.

10 февраля 2026, 03:48
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового

Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового
Мало кто знает, что именно в этот зимний день открывается уникальная возможность привлечь в свое жилище мощную энергию благополучия на весь год. В народном календаре 10 февраля отмечается Ефремов день, который в старину ласково называли "Кудесами".

43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом

43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом
43-летний солист популярной группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко стал отцом. Это радостное событие произошло в одном из частных роддомов Москвы.

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью
Советское кино стало настоящим кладезем не только ярких человеческих характеров, но и запоминающихся четвероногих персонажей. Лошади в фильмах часто играли ключевую роль, становясь верными спутниками главных героев или важными элементами сюжета.

Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"

Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"
Ольга Бузова заявила о своей амбициозной мечте – получить премию "Оскар". Певица, актриса и телеведущая открыто высказала свои мысли о будущем в киноиндустрии.

48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак

48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак
48-летняя телеведущая Анфиса Чехова объявила о своем замужестве с актером Александром Златопольским. Известно, что свадьба состоялась 5 февраля в роскошном "Барвиха Luxury Village" на Рублевке.

