Вторник 10 февраля

ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х

Вы помните звук падающей монетки в кассу автобуса или вкус того самого пломбира за 20 копеек? Кажется, что это было вчера, но память – штука коварная: она оставляет только общие образы, стирая важные мелочи, из которых и состояла та гигантская страна.

Быт в Советском Союзе был полон странных для современного человека ритуалов: от сбора макулатуры до хранения пустых банок на балконе. Мы знали наизусть цены на хлеб и молоко, понимали значение загадочных аббревиатур и умели чинить телевизор одним ударом ладони по корпусу.

Предлагаем вам пройти наш "экзамен на гражданство СССР" и выяснить, насколько глубоко в вашей памяти "прошиты" реалии той эпохи. Будьте внимательны: некоторые вопросы заставят вас серьезно напрячь извилины!

Вопросы


1. Сколько стоил стакан газировки с сиропом в знаменитом уличном автомате, к которому всегда стояла очередь?

а) 1 копейка

б) 3 копейки

в) 5 копеек

г) 10 копеек

2. На каждом качественном советском товаре стоял штамп "отк". Как расшифровывалась эта аббревиатура?

а) отдел трудового контроля

б) общество товарищеского качества

в) отдел технического контроля

г) организация технологического комфорта

3. Какой вид городского транспорта был самым дешевым в СССР, и проезд в нем стоил всего 3 копейки?

а) автобус

б) метро

в) троллейбус

г) трамвай

4. Почему знаменитая колбаса "докторская" получила именно такое название, хотя в ней не было никаких лекарств?

а) ее рецепт придумал сельский врач-диетолог

б) она предназначалась для "поправки здоровья" пострадавших от Гражданской войны

в) ее продавали только в спецраспределителях для медработников

г) в ее состав изначально входили целебные травы

5. Какую вещь было принято класть на телевизор (или под него), чтобы защитить дорогой прибор от пыли и сделать интерьер уютнее?

а) кружевную салфетку

б) бархатную скатерть

в) полиэтиленовую пленку

г) газету "правда"

Правильные ответы

  1. б) 3 копейки. За одну копейку автомат выдавал просто воду с газом, а за три — с вишневым или грушевым сиропом.

  2. в) отдел технического контроля. Если на вещи стоял этот штамп, можно было быть уверенным, что она прослужит десятилетия.

  3. г) трамвай. Проезд в троллейбусе стоил 4 копейки, а в автобусе и метро — 5 копеек.

  4. б) Она была разработана в 1936 году как диетический продукт с высоким содержанием белка для тех, кто подорвал здоровье в годы войны и голода.

  5. а) кружевную салфетку. Часто на нее сверху ставили еще и фарфоровую статуэтку или "семислоника".

Ну что, сколько баллов набрали? Если 5 из 5 — ваш "внутренний советский человек" в отличной форме!

10 февраля 2026, 13:26
Фото: кадр из фильма "Осенний марафон"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу

Известная телеведущая сделала откровенное признание о предстоящих переменах во внешности, которые вызвали серьезные опасения у ее многомиллионной аудитории. Алена Водонаева всегда отличалась предельной честностью в вопросах красоты и никогда не скрывала, что ее эффектный образ — результат осознанной работы над собой.

"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой

Известие о переменах в личной жизни знаменитого шоумена заставило его преданных поклонников по-новому взглянуть на отношения бывших супругов. Дмитрий и Полина Дибровы считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, однако после 16 лет совместной жизни их союз официально подошел к концу.

"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву

Популярная певица Татьяна Куртукова сделала резкое заявление в адрес легенды эстрады, обвинив ее в полном неуважении к своему слушателю. Надежда Кадышева сегодня переживает невероятный взлет популярности.

Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох

Внезапное появление столичных пейзажей в блоге уехавшего артиста заставило поклонников гадать, не решился ли он на тайное возвращение домой. Максим Галкин* покинул Россию около четырех лет назад.

"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов

Оказывается, в ранние часы наш собственный иммунитет может стать главным врагом сердца, превращая обычный сбой в настоящую катастрофу. Медики давно заметили пугающую закономерность: инфаркты, происходящие ранним утром, протекают значительно тяжелее остальных и чаще приводят к опасным осложнениям.

