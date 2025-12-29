Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру

Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
167

Советское кино очень хорошо умело передавать атмосферу утреннего света и надежды. Названия фильмов, в которых упоминается утро, рассвет или начало дня, часто становились символами новых начинаний и простых человеческих ценностей.

Предлагаем проверить свои знания. В новом тесте вы сможете определить, насколько хорошо вы знакомы с советским кинематографом.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из советского фильма

А) Утренние всадники

Б) Утро

В) Утреннее шоссе

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из советского фильма

А) Утро долгого дня

Б) Утренний обход

В) Ранее, ранее утро

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из советского фильма

А) Юности первое утро

Б) Хмурое утро

В) Утренние поезда

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из советского фильма

А) Зимнее утро

Б) И снова утро

В) И был вечер, и было утро...

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из советского фильма

А) Утро без отметок

Б) Утро вечера мудренее

В) Тревожное утро

Правильные ответы:

1. — В) Утреннее шоссе

2. — В) Ранее, ранее утро

3. — А) Юности первое утро

4. — А) Зимнее утро

5. — Б) Утро вечера мудренее

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 13:11
Кадр из советского фильма "Морозко" (1964) / Киностудия имени М. Горького
Дни.ру✓ Надежный источник

Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее

Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее
Максим Галкин* проведет время на рабочих мероприятиях. Юморист принял решение оставить супругу Аллу Пугачеву и детей дома в новогоднюю ночь. По информации телеграм-канала "Shot", Галкин* отправится на Кипр, где будет выступать на частных корпоративах 31 декабря и 1 января.

Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо

Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо
Джиган – не только яркая звезда российской рэп-сцены, но и опытный путешественник. Недавно Денис Устименко-Вайнштейн стал амбассадором туризма в Израиле. На этом фоне рэпер поделился своими впечатлениями от поездок по миру, а также предпочтениями во время отдыха.

Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование

Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование
Чай и кофе – два наиболее распространенных напитка в мире. Их влияние на здоровье давно стало предметом научных исследований. Свежие результаты, полученные учеными Университета Флиндерса, пролили свет на то, как эти два напитка воздействуют на здоровье костей, особенно у пожилых людей.

Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот

Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот
Кристина Асмус предпочла привычному зимнему отдыху тропическое лето. Актриса выбрала для своих каникул экзотический Бали. Уставшая от городской суеты знаменитость отправилась на райский остров, чтобы насладиться солнцем и морем.

Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
С приближением новогодних праздников многие из нас начинают задумываться о том, что будет на праздничном столе. Несмотря на радостное настроение, стоит помнить о безопасности продуктов, которые мы выбираем. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух выделила несколько самых опасных элементов новогоднего застолья, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Выбор читателей

27/12Сбт54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 27/12СбтВрач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 28/12ВскЭтот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 28/12ВскАвтоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 28/12ВскНовый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 28/12ВскКардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса