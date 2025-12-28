Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали

Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Воскресенье 28 декабря

06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие
Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали

Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали
79

Популярный чай матча может иметь неожиданные последствия для здоровья зубов.

Стоматолог Екатерина Цыбина из Скандинавского центра здоровья предупредила, что этот зеленый напиток окрашивает зубную эмаль значительно сильнее, чем кофе. Она объяснила, что причина этого кроется в уникальном составе матчи.

В отличие от обычного чая, который заваривается и затем процеживается, матча представляет собой порошок, который растворяется в воде или молоке. Этот процесс приводит к тому, что мелкие частицы порошка остаются на поверхности зубов гораздо дольше, чем в случае с другими напитками.

"Мелкие частицы матчи с высокой концентрацией пигментов прилипают к тонкой белковой пленке на зубах, особенно в области шейки и межзубных промежутков", — пояснила Цыбина.

Это приводит к образованию более плотного и заметного налета. Ключевую роль в окрашивании зубов играют танины и хлорофилл, которые присутствуют в составе матчи. Эти соединения обладают свойством быстро фиксироваться на эмали, что делает зубы более подверженными окрашиванию. По словам стоматолога, матча является одним из самых мощных окрашивающих напитков, уступая лишь красному вину.

Цыбина также отметила, что на светлой эмали зеленовато-желтый оттенок матчи будет заметен гораздо сильнее, чем коричневый налет от кофе. Это особенно важно для людей с более светлыми зубами, у которых изменения цвета могут быть более выраженными.

28 декабря 2025, 06:43
Фото: Freepik
Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ

Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ
Новый год – время радости, подарков и праздничных столов. Но за всеми кулинарными изысками скрывается риск для здоровья, особенно если есть хронические болезни желудка и кишечника. Чем серьезнее проблемы с ЖКТ, тем выше шанс почувствовать себя плохо после праздничного ужина.

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой
Зимой многие автолюбители сталкиваются с проблемами в работе обогревателя. Это может привести к серьезному дискомфорту во время поездок. Автоэксперт Роман Тимашов отметил, что одной из главных причин неэффективной работы печки в автомобиле является забитый фильтр салона.

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом на праздниках. Эксперты по косметологии выделили ряд процедур, которые могут помочь в преображении. Издание New York Post опубликовало рекомендации медсестры Анни Ким, которая поделилась своими советами по выбору лучших методов для обновления внешности к новогодним торжествам.

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера

54 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера
Сергей Бодров-младший ушел из жизни более двадцати лет назад, оставив после себя глубокий след в сердцах поклонников. Трагедия настигла съемочную группу фильма "Связной" в Кармадонском ущелье осенью 2002 года.

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом

Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом
Новый год – это время волшебства, радости и веселья. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно создать атмосферу, полную смеха и хорошего настроения. Предлагаем уникальную подборку из смешных новогодних игр, которые подойдут для всех участников — от детей до взрослых, от друзей до всей семьи.

