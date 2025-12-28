Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали

Популярный чай матча может иметь неожиданные последствия для здоровья зубов.

Стоматолог Екатерина Цыбина из Скандинавского центра здоровья предупредила, что этот зеленый напиток окрашивает зубную эмаль значительно сильнее, чем кофе. Она объяснила, что причина этого кроется в уникальном составе матчи.

В отличие от обычного чая, который заваривается и затем процеживается, матча представляет собой порошок, который растворяется в воде или молоке. Этот процесс приводит к тому, что мелкие частицы порошка остаются на поверхности зубов гораздо дольше, чем в случае с другими напитками.

"Мелкие частицы матчи с высокой концентрацией пигментов прилипают к тонкой белковой пленке на зубах, особенно в области шейки и межзубных промежутков", — пояснила Цыбина.

Это приводит к образованию более плотного и заметного налета. Ключевую роль в окрашивании зубов играют танины и хлорофилл, которые присутствуют в составе матчи. Эти соединения обладают свойством быстро фиксироваться на эмали, что делает зубы более подверженными окрашиванию. По словам стоматолога, матча является одним из самых мощных окрашивающих напитков, уступая лишь красному вину.

Цыбина также отметила, что на светлой эмали зеленовато-желтый оттенок матчи будет заметен гораздо сильнее, чем коричневый налет от кофе. Это особенно важно для людей с более светлыми зубами, у которых изменения цвета могут быть более выраженными.