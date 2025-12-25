Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Четверг 25 декабря

13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей
"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна

"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна
198

Последней каплей, разрушившей брак Оксаны Самойловой и Джигана, стала не громкая ссора, а оглушительная тишина.

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые подробно рассказала, что на самом деле подтолкнуло ее к решению расторгнуть брак с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). Вопреки ожиданиям публики, причиной стал не очередной скандал или измена, а накопившееся чувство тотального одиночества вдвоем, сообщает Клео.ру.

За годы их союз пережил многое: и публичные срывы рэпера после рождения сына в 2020 году, и его борьбу с зависимостями. Каждый раз Самойловой удавалось сохранить семью. Но на этот раз все оказалось иначе. Точкой невозврата стало равнодушие мужа к тому, что для нее было по-настоящему важно. По сути, блогер призналась, что уже давно живет одна.

Когда она с воодушевлением показывала мужу фотографии своего нового детища — фермы, в которую вложила всю душу, он выбрал другое. В это время рэпер просто играл в карты на телефоне, отмахнувшись от ее рассказа.

"Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел. Он играл в "Дурака" и такой, типа "потом посмотрю". А сюда он приезжал пару раз за все время... несмотря на мое безумнейшее вдохновение", — пожаловалась Самойлова журналистам, которых пригласила на свою ферму.

Именно этот эпизод стал для нее сигналом — отношения исчерпали себя. По ее словам, когда она заявила о намерении развестись, супруг даже не воспринял это всерьез, посчитав очередной эмоциональной вспышкой.

Несмотря на боль от разрыва, Оксана смотрит в будущее. Она призналась, что по-прежнему мечтает стать матерью в пятый раз. Раньше она рассматривала эту возможность в браке с Джиганом, но теперь допускает, что сможет реализовать это желание уже в новых отношениях. При этом она не исключает теоретической возможности примирения в будущем, но только если супруг "повзрослеет" и изменит свое отношение.

Напомним, Оксана Самойлова официально подала на развод в октябре 2025 года. Сейчас пара живет раздельно, дети остались с матерью. Джиган, в свою очередь, не теряет надежды на примирение и просил суд предоставить время для восстановления семьи. Судебное заседание, которое может поставить окончательную точку в этой истории, назначено на 19 января 2026 года.

25 декабря 2025, 13:17
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @muz_news
Клео.ру✓ Надежный источник

