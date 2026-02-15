Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько обратила внимание на важные аспекты сочетания блинов с различными продуктами в период Масленицы.

В этом традиционном празднике, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона, стоит помнить о некоторых предостережениях, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Мазько подчеркнула, что сочетание блинов с высококалорийными и жирными продуктами, такими как бекон, ветчина и майонез, может быть опасным.

Хотя единичная порция, как правило, не вызывает серьезных проблем, регулярное употребление таких блюд может привести к различным нарушениям в работе организма. Врач отметила, что колбасные изделия и переработанное мясо являются канцерогенами, и их частое употребление нежелательно для здоровья.

Особое внимание специалист уделила сочетанию блинов с алкогольными напитками. По ее словам, даже небольшая порция алкоголя может негативно сказаться на организме, а в сочетании с блинами это может вызвать неприятные ощущения, такие как вздутие живота.

Кроме того, Мазько предостерегла от злоупотребления сладкими начинками и топингами для блинов. Сочетание блинов с мороженым или другими сладостями может быть опасно для людей с диабетом и теми, кто стремится контролировать свой вес. Регулярное потребление такой пищи может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и привести к различным заболеваниям.

Другой специалист, диетолог Ольга Ямилова, также обратила внимание на риски, связанные с перееданием блинов в период Масленицы. Резкое изменение рациона, переход на продукты с высоким содержанием углеводов и жиров может стать причиной избыточной нагрузки на органы пищеварения. Это может вызвать не только дискомфорт, но и более серьезные проблемы со здоровьем.