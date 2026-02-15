Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом

Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом
106

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько обратила внимание на важные аспекты сочетания блинов с различными продуктами в период Масленицы.

В этом традиционном празднике, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона, стоит помнить о некоторых предостережениях, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Мазько подчеркнула, что сочетание блинов с высококалорийными и жирными продуктами, такими как бекон, ветчина и майонез, может быть опасным.

Хотя единичная порция, как правило, не вызывает серьезных проблем, регулярное употребление таких блюд может привести к различным нарушениям в работе организма. Врач отметила, что колбасные изделия и переработанное мясо являются канцерогенами, и их частое употребление нежелательно для здоровья.

Особое внимание специалист уделила сочетанию блинов с алкогольными напитками. По ее словам, даже небольшая порция алкоголя может негативно сказаться на организме, а в сочетании с блинами это может вызвать неприятные ощущения, такие как вздутие живота.

Кроме того, Мазько предостерегла от злоупотребления сладкими начинками и топингами для блинов. Сочетание блинов с мороженым или другими сладостями может быть опасно для людей с диабетом и теми, кто стремится контролировать свой вес. Регулярное потребление такой пищи может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и привести к различным заболеваниям.

Другой специалист, диетолог Ольга Ямилова, также обратила внимание на риски, связанные с перееданием блинов в период Масленицы. Резкое изменение рациона, переход на продукты с высоким содержанием углеводов и жиров может стать причиной избыточной нагрузки на органы пищеварения. Это может вызвать не только дискомфорт, но и более серьезные проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес в Telegram

15 февраля 2026, 00:17
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа
Свадьба – это один из самых важных дней в жизни многих людей. Выбор идеального образа становится для невест настоящим испытанием. Визажист Селена Маршанд рассказала о самых распространенных ошибках, которые совершают невесты при создании своего свадебного стиля.

Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели

Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
Ольга Серябкина всполошила поклонников своим новым образом. На днях известная российская певица и бывшая солистка популярной группы "Серебро" поделилась в своих социальных сетях свежими фотографиями, где продемонстрировала волосы нового цвета — блонда.

Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд

Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях. В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях.

Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить

Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить
14 февраля многие из нас задумываются о том, как порадовать своих любимых. Один из самых популярных подарков в этот день — это цветы.

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:
Пока одни скупают плюшевых мишек, другие требуют навсегда забыть об этой дате, превращая обычный февральский день в арену для настоящих сражений. Каждый год середина февраля делит общество на два непримиримых лагеря.

