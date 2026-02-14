Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Суббота 14 февраля

12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд

Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
153

В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях.

В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях. Девушки начали использовать методы, характерные для рекрутеров, чтобы находить потенциальных партнеров. Они обмениваются резюме и даже требуют рекомендательные письма от бывших возлюбленных мужчин. Этот подход стал популярным после вирусного поста в соцсети, где автор делилась своим разочарованием в поисках достойного молодого человека и призывала других девушек «направлять» ей своих экс-партнеров.

Пользователи сети быстро подхватили эту идею, и вскоре обсуждение превратилось в настоящий креативный конкурс. Девушки стали представлять своих бывших в стиле профессиональных рекрутеров, описывая их качества и навыки с юмором и иронией. Например, одна из участниц предложила рассмотреть кандидатуру своего нынешнего бойфренда с предупреждением о том, что в случае разрыва она незамедлительно сообщит об этом. Это вызвало улыбки у читателей и стало символом нового подхода к знакомствам.

Некоторые девушки подошли к составлению «рекомендательных писем» с серьезностью, присущей HR-менеджерам. Они делились данными о своих бывших: год рождения, рост, место работы и даже эмоциональное состояние. Например, одна из участниц описала своего экс-партнера как «эмоционально стабильного», но с небольшой оговоркой о том, что он «немного маменькин сынок». Такие детали добавляют интереса к процессу выбора, делая его более осознанным и информированным.

Этот тренд также отразил изменения в культуре знакомств. В условиях современного общества, где социальные сети и приложения для знакомств становятся все более популярными, традиционные методы поиска партнера теряют свою актуальность. Исследования показывают, что многие молодые люди испытывают трудности в установлении близких отношений. Согласно данным, каждый третий мужчина и каждая пятая женщина в США не имели половых контактов в течение последнего года. Нейробиолог Дебра Со связывает это с влиянием социальных сетей и доступностью контента для взрослых.

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2026, 12:21
Фото: Freepik
South China Morning Post✓ Надежный источник

По теме

Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля

Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить

Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить
14 февраля многие из нас задумываются о том, как порадовать своих любимых. Один из самых популярных подарков в этот день — это цветы.

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:
Пока одни скупают плюшевых мишек, другие требуют навсегда забыть об этой дате, превращая обычный февральский день в арену для настоящих сражений. Каждый год середина февраля делит общество на два непримиримых лагеря.

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни
Многие родители даже не подозревают, что стремление к идеальному порядку в квартире может обернуться серьезными проблемами со здоровьем для всей семьи. В современном мире мы привыкли бороться за каждую пылинку, используя антисептики, мощные фильтры и ежедневную влажную уборку.

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем
Древние поверья на Трифона-перезимника таят в себе предостережения, способные в один момент изменить личную судьбу каждого человека. В то время как современный мир погружен в романтическую атмосферу праздника, народный календарь напоминает о совсем других традициях.

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой
В советском кино часто можно было увидеть бригады скорой помощи, которые играли важную роль в развитии сюжета. Белые машины с красными крестами становились символами неожиданных поворотов, комичных ситуаций или трогательных моментов.

Выбор читателей

13/02ПтнСоседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 12/02ЧтвБарановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 13/02ПтнАлферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 12/02Чтв"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 12/02ЧтвБабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 12/02ЧтвТест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру