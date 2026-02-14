Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд

В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях.

В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях. Девушки начали использовать методы, характерные для рекрутеров, чтобы находить потенциальных партнеров. Они обмениваются резюме и даже требуют рекомендательные письма от бывших возлюбленных мужчин. Этот подход стал популярным после вирусного поста в соцсети, где автор делилась своим разочарованием в поисках достойного молодого человека и призывала других девушек «направлять» ей своих экс-партнеров.

Пользователи сети быстро подхватили эту идею, и вскоре обсуждение превратилось в настоящий креативный конкурс. Девушки стали представлять своих бывших в стиле профессиональных рекрутеров, описывая их качества и навыки с юмором и иронией. Например, одна из участниц предложила рассмотреть кандидатуру своего нынешнего бойфренда с предупреждением о том, что в случае разрыва она незамедлительно сообщит об этом. Это вызвало улыбки у читателей и стало символом нового подхода к знакомствам.

Некоторые девушки подошли к составлению «рекомендательных писем» с серьезностью, присущей HR-менеджерам. Они делились данными о своих бывших: год рождения, рост, место работы и даже эмоциональное состояние. Например, одна из участниц описала своего экс-партнера как «эмоционально стабильного», но с небольшой оговоркой о том, что он «немного маменькин сынок». Такие детали добавляют интереса к процессу выбора, делая его более осознанным и информированным.

Этот тренд также отразил изменения в культуре знакомств. В условиях современного общества, где социальные сети и приложения для знакомств становятся все более популярными, традиционные методы поиска партнера теряют свою актуальность. Исследования показывают, что многие молодые люди испытывают трудности в установлении близких отношений. Согласно данным, каждый третий мужчина и каждая пятая женщина в США не имели половых контактов в течение последнего года. Нейробиолог Дебра Со связывает это с влиянием социальных сетей и доступностью контента для взрослых.