Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

Приближение тепла несет в себе скрытую угрозу, которая в этом сезоне может ударить даже по тем, кто никогда не считал себя аллергиком.



Для многих весна — это время радости, но для миллионов людей она превращается в настоящий сезон выживания. Специалисты предупреждают: в этом году нагрузка на организм будет особенно высокой. Как отмечает врач Ирина Баранова, дело не только в цветении деревьев, но и в общем состоянии нашего здоровья, которое делает нас уязвимыми перед внешними раздражителями.

Скрытые угрозы под тающим снегом

Традиционно главными врагами аллергиков в начале весны считаются береза, ольха и орешник. Однако опасность подстерегает нас еще до того, как на ветках появятся первые почки. Процесс таяния снега высвобождает массу накопленных за зиму токсинов и аллергенов.

В этот период в воздухе резко возрастает концентрация:

плесени, которая активно размножается во влажной среде;

залежавшейся пыли;

агрессивных дорожных реагентов и прочих химикатов.

Все это создает "коктейль", который вызывает классические симптомы: течение из носа, слезотечение, заложенность и приступообразный кашель.

Почему иммунитет больше не справляется

Многие привыкли бороться с проблемой с помощью таблеток, но эксперты подчеркивают: "Антигистаминные — не панацея". Если человек из года в год страдает от поллиноза, это сигнализирует о глубоком внутреннем разладе. Аллергия всегда напрямую связана с общим уровнем воспаления в организме.

Главный секрет сопротивляемости организма кроется в кишечнике, где сосредоточено около 80% всех иммунных клеток. Если микробиота находится в дисбалансе, а слизистая воспалена, реакция на пыльцу и пыль будет в разы сильнее. Стрессы, неправильное питание и дефицит витаминов лишь усугубляют ситуацию, делая иммунную систему перегруженной и "нервной".

Как не дать аллергии накрыть с головой

С каждым годом количество аллергиков растет, и заболевание все чаще дебютирует у взрослых людей. Токсины в организме имеют свойство накапливаться, и в какой-то момент привычные защитные механизмы просто перестают работать.

Чтобы не ждать, пока симптомы проявятся в полную силу, специалисты советуют готовиться к сезону заранее. Важно обратить внимание на состояние ЖКТ, восполнить дефициты важных нутриентов и постараться снизить общую токсическую нагрузку в быту. Только комплексный подход поможет пережить весну без привычного дискомфорта и зависимости от лекарств.