Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Пятница 13 февраля

09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться
160

Приближение тепла несет в себе скрытую угрозу, которая в этом сезоне может ударить даже по тем, кто никогда не считал себя аллергиком.

Для многих весна — это время радости, но для миллионов людей она превращается в настоящий сезон выживания. Специалисты предупреждают: в этом году нагрузка на организм будет особенно высокой. Как отмечает врач Ирина Баранова, дело не только в цветении деревьев, но и в общем состоянии нашего здоровья, которое делает нас уязвимыми перед внешними раздражителями.

Скрытые угрозы под тающим снегом

Традиционно главными врагами аллергиков в начале весны считаются береза, ольха и орешник. Однако опасность подстерегает нас еще до того, как на ветках появятся первые почки. Процесс таяния снега высвобождает массу накопленных за зиму токсинов и аллергенов.

В этот период в воздухе резко возрастает концентрация:

  • плесени, которая активно размножается во влажной среде;
  • залежавшейся пыли;
  • агрессивных дорожных реагентов и прочих химикатов.

Все это создает "коктейль", который вызывает классические симптомы: течение из носа, слезотечение, заложенность и приступообразный кашель.

Почему иммунитет больше не справляется

Многие привыкли бороться с проблемой с помощью таблеток, но эксперты подчеркивают: "Антигистаминные — не панацея". Если человек из года в год страдает от поллиноза, это сигнализирует о глубоком внутреннем разладе. Аллергия всегда напрямую связана с общим уровнем воспаления в организме.

Главный секрет сопротивляемости организма кроется в кишечнике, где сосредоточено около 80% всех иммунных клеток. Если микробиота находится в дисбалансе, а слизистая воспалена, реакция на пыльцу и пыль будет в разы сильнее. Стрессы, неправильное питание и дефицит витаминов лишь усугубляют ситуацию, делая иммунную систему перегруженной и "нервной".

Как не дать аллергии накрыть с головой

С каждым годом количество аллергиков растет, и заболевание все чаще дебютирует у взрослых людей. Токсины в организме имеют свойство накапливаться, и в какой-то момент привычные защитные механизмы просто перестают работать.

Чтобы не ждать, пока симптомы проявятся в полную силу, специалисты советуют готовиться к сезону заранее. Важно обратить внимание на состояние ЖКТ, восполнить дефициты важных нутриентов и постараться снизить общую токсическую нагрузку в быту. Только комплексный подход поможет пережить весну без привычного дискомфорта и зависимости от лекарств.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2026, 09:18
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева покрылась волдырями, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства

"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами

"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами
Известная артистка поделилась своими предчувствиями о том, какие важные перемены ждут человечество в самом ближайшем будущем. Катя Лель, давно известная своим интересом к внеземным цивилизациям, снова привлекла внимание общественности смелыми прогнозами.

Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату

Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату
Миллионы людей по всей планете сегодня с опаской поглядывают на календарь, даже не подозревая, что за этим суеверием скрываются вполне объяснимые факты. Для кого-то этот день — обычный повод для шуток в соцсетях, но для многих тревога становится вполне реальной.

Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление

Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление
Привычное лакомство оказалось мощным инструментом, способным напрямую влиять на биологические часы человека. Восточные плоды долгое время считались просто полезным десертом к чаю, но современные исследования открыли их с совершенно новой стороны.

"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина

"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина
Даже случайное повышение голоса в этот загадочный день может обернуться серьезной бедой, способной оставить семью без крыши над головой. В народном календаре 13 февраля отмечается день Никиты Пожарника, названный в честь святого Никиты Новгородского.

Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру
Пока мы проводим долгие часы за компьютерами в офисах, кто-то из нас наслаждается солнечными днями на пляже, купаясь в море и загорая под ярким солнцем. Но не стоит расстраиваться.

Выбор читателей

12/02Чтв"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 11/02СрдРоссийская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 11/02Срд Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 11/02Срд"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 11/02Срд ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 11/02СрдЗбруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины