Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 12 февраля

14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 20:40Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью 18:55Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар" 17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья
"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни

"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни
132

Многие годами ищут способ приготовить идеальное тесто для праздничного стола, но допускают одни и те же досадные ошибки в самый ответственный момент.

С 16 по 22 февраля 2026 года в России празднуют Масленицу — время, когда в каждом доме должен стоять аромат свежего сливочного масла и румяного теста. Сайт Клео.ру поделился универсальным рецептом и назвал главные правила успеха. Как оказалось, чтобы результат был безупречным, нужно знать "5 секретов идеальных блинов".

Базовое правило трех стаканов

Этот метод называют "заварным", и он считается самым надежным для домашних условий. Вам понадобится по одному стакану молока, просеянной муки и крутого кипятка. Также возьмите два яйца и три столовые ложки растительного масла. Сахар и соль добавьте на свой вкус. Однако даже идеальные пропорции не спасут ситуацию, если проигнорировать технологию замеса.

Почему важна температура

Первый секрет заключается в подготовке ингредиентов. Все продукты, кроме воды, должны быть комнатной температуры. Если вы достанете молоко или яйца прямо из холодильника, структура теста получится неоднородной. Это обязательное правило для тех, кто хочет получить по-настоящему эластичное тесто.

Зачем добавлять кипяток

Второй и, пожалуй, самый важный секрет — магия кипятка. Его нужно вливать в самую последнюю очередь, когда остальная масса уже перемешана. Делать это следует тонкой струйкой, постоянно и быстро работая венчиком. Горячая вода буквально "заваривает" муку, делая структуру теста очень прочной. Именно так удается испечь тонкое угощение, которое никогда не рвется, как бы вы ни старались его свернуть.

Терпение и огонь

Третий секрет — это отдых. Никогда не начинайте жарить блины сразу после смешивания. Дайте тесту постоять 10–15 минут. За это время клейковина активируется, и блины будут легко переворачиваться.

Четвертый секрет касается настройки огня. Сковорода должна быть разогрета на среднем уровне. Слишком сильный жар заставит края мгновенно обгореть, а слабый сделает тесто сухим и жестким. Смазывать поверхность маслом эксперты советуют только один раз — перед самым началом процесса.

Первый блин как индикатор

Пятый секрет — правильное отношение к первому блину. Он служит главным индикатором качества. Если пробный экземпляр кажется вам слишком плотным, просто добавьте в миску еще немного горячей воды. Если же блин плохо отходит от поверхности, значит, сковорода еще недостаточно прогрелась.

Такое угощение получается невероятно нежным и идеально подходит для любых кулинарных экспериментов. В них можно смело заворачивать творог, грибы, мясо или икру. По старой традиции, чем щедрее будет ваш стол на Масленицу, тем благополучнее и радостнее окажется наступающая весна.

12 февраля 2026, 14:36
Фото: сгенерировано ИИ
Клео.ру✓ Надежный источник

Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас

Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас
Владельцы техники Apple по всей стране столкнулись с неожиданной проблемой, которая ставит под угрозу доступ к личным данным и оплаченным сервисам. Пользователи устройств из России начали массово сообщать о странных уведомлениях в своих профилях, которые фактически лишают их возможности пользоваться привычными функциями смартфона.

"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой

"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой
Первые дни заслуженного артиста на свободе перед громкой театральной премьерой проходят в атмосфере строжайшей секретности и особого комфорта. Михаил Ефремов, вернувшийся к активной творческой жизни, судя по всему, решил радикально изменить свои повседневные привычки.

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам
В преддверии сессий миллионы молодых людей ищут магический способ моментально усвоить огромные объемы информации, надеясь на секретные достижения современной медицины. Александр Мясников в телеграм-канале поделился фрагментами своей новой книги, где затронул одну из самых больных тем для молодежи и их родителей — успешную сдачу экзаменов.

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово
После громкой истории с потерей элитного жилья в Хамовниках народная артистка была вынуждена пойти на определенные юридические хитрости, чтобы сохранить свои привилегии. Эпопея с квартирой Ларисы Долиной, за которой в прошлом году следила вся страна, подошла к финалу: певица официально съехала из проданного жилья.

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта
Масштабное исследование, длившееся почти полвека, раскрыло секрет долголетия нашего мозга и способности ясно мыслить в любом возрасте. Многие мечтают о том, чтобы их "память будет как в молодости", но мало кто знает, что ключ к этому может находиться на дне обычной кофейной чашки.

