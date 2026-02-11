Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Среда 11 февраля

15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 20:40Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью 18:55Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар" 17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины

Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины
224

Константин Богомолов, назначенный исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, оказался в центре горячих обсуждений в театральном сообществе.

Его назначение вызвало не только бурю эмоций среди артистов, но и волну критики. Многие представители театральной элиты упрекали режиссера в чрезмерной эпатажности и отсутствии связи с традициями учебного заведения. Выпускники разных лет обратились к министру культуры с требованием пересмотреть решение о назначении Богомолова, утверждая, что он не является мхатовцем и не имеет права занимать эту должность.

Сегодня утром Константин Юрьевич опубликовал пост в своем блоге, в котором сообщил о намерении уйти с поста ректора. Он лаконично выразил свои пожелания Школе и ее руководству, не углубляясь в причины своего решения. Это известие вызвало новые обсуждения в среде артистов и театроведов.

Среди тех, кто поддержал Богомолова, оказался народный артист Александр Збруев. Он отметил, что неоднократно работал с режиссером и остался доволен сотрудничеством.

"Кампания против Богомолова вызывает у меня недоумение. Говорят, что он не мхатовец и не преподавал там, поэтому не имеет права на эту должность. Но разве это главное?", — задался вопросом Збруев.

Он подчеркнул, что многие современные режиссеры так или иначе связаны с наследием Станиславского, и важно не только образование, но и талант. Збруев высоко оценил профессиональные качества Богомолова.

"Он талантливый и образованный человек, который умеет работать с артистами. Те, кто с ним работал, хотят повторить этот опыт", — добавил он.

Народный артист также вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся Богомолов в театре "Ленком", где его постановки были сняты с репертуара из-за недостатка зрительского интереса. Стоит отметить, что известность Богомолова возросла после его свадьбы с Ксенией Собчак. Многие критики используют это обстоятельство для дискредитации его как профессионала. Однако Збруев считает это недопустимым: "Называть его мужем Собчак — это оскорбительно для мужчины и режиссера. Его достижения не должны умаляться из-за личной жизни".

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2026, 15:53
Константин Богомолов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением
Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника

ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника
Мы жили в мире, где пультом от телевизора был младший ребенок, а молоко в кастрюле охранял специальный "сторож". Но сможете ли вы вспомнить предназначение вещей, которые когда-то считались верхом инженерной мысли, а сегодня выглядят как реквизит для фильма о пришельцах? Советский быт был суров, но удивительно изобретателен.

Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России

Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России
Многие пользователи популярного мессенджера столкнулись с серьезными трудностями, которые оказались не случайным техническим сбоем, а результатом целенаправленных действий регулятора. Для миллионов россиян эта неделя началась с долгой загрузки чатов и невозможности отправить медиафайлы.

"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам

"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам
Оказывается, классический пляжный формат, к которому привыкли многие путешественники, совершенно не подходит для самого западного региона страны. Калининградская область в последние годы стала настоящим магнитом для путешественников, но далеко не все знают, как правильно здесь отдыхать.

"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением

"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением
Неожиданное решение режиссера оставить пост руководителя одного из самых консервативных театральных вузов страны произошло в тот момент, когда в кулуарах начали обсуждать проведение первых за долгое время официальных выборов ректора. Константин Богомолов, чье назначение на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ прошлым летом вызвало настоящий шторм в культурной среде, решил добровольно сложить полномочия.

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком
Популярная телеведущая спровоцировала волну негодования после того, как со смехом рассказала историю, которая могла закончиться настоящей трагедией. Регина Тодоренко снова оказалась в эпицентре громкого скандала.

Выбор читателей

10/02ВтрМаксим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 11/02Срд"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 10/02Втр"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 09/02Пнд48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 09/02Пнд43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 09/02ПндСыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"