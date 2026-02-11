Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России

Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России
60

Многие пользователи популярного мессенджера столкнулись с серьезными трудностями, которые оказались не случайным техническим сбоем, а результатом целенаправленных действий регулятора.

Для миллионов россиян эта неделя началась с долгой загрузки чатов и невозможности отправить медиафайлы. Масштабные перебои затронули практически все платформы: по данным портала detector404, web-версия мессенджера перестала открываться у почти 40% пользователей. Проблемы также коснулись владельцев смартфонов на Android и iOS. Основной удар пришелся на мегаполисы — лидером по количеству жалоб стала Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Официальный вердикт регулятора

В середине дня ситуация прояснилась: в Роскомнадзоре официально подтвердили, что "Роскомнадзор принял решение" о введении частичных ограничений в работе сервиса. Причиной такого шага назвали систематическое невыполнение требований российского законодательства.

Согласно заявлению ведомства, площадка не предпринимает реальных мер по борьбе с мошенничеством и не обеспечивает должную защиту персональных данных. Кроме того, мессенджер обвинили в том, что он используется в преступных и террористических целях. В Роскомнадзоре подчеркнули, что намерены вводить ограничения последовательно, пока администрация сервиса не начнет исполнять закон.

Миллионные штрафы и суды

Давление на компанию Павла Дурова усиливается и в юридическом поле. Таганский суд Москвы зарегистрировал сразу восемь новых административных протоколов. В феврале и марте планируется рассмотреть дела о неудалении запрещенной информации и повторном неисполнении обязанностей по мониторингу контента.

Суммы штрафов за эти нарушения могут достигать восьми миллионов рублей за каждый эпизод. Стоит отметить, что осенью 2025 года сервис уже подвергался финансовым санкциям на общую сумму более 10 миллионов рублей, однако, по мнению регулятора, это не привело к желаемому результату.

"Информационный фронт" и безопасность

В Госдуме ограничение работы популярного мессенджера назвали вынужденной мерой. Депутат Андрей Гурулев охарактеризовал это как "защиту информационного фронта" в рамках глобального противостояния. По его мнению, риски использования данных пользователей для шпионажа слишком велики, чтобы их игнорировать.

Эксперты отмечают, что процесс замедления начался не сегодня. Генеральный директор компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров в эфире Радио "КП" пояснил, что уже около месяца пользователи замечают трудности при звонках и загрузке тяжелых файлов. Нынешние меры — лишь логичное продолжение этой политики.

Что ждет пользователей дальше

Специалисты прогнозируют, что аудитория начнет постепенно перераспределяться. На фоне проблем у Telegram фиксируется резкий рост интереса к отечественным разработкам, таким как проект MAX. Параллельно с ограничением работы самого мессенджера регуляторы планируют замедлять и средства обхода блокировок, чтобы пользователи не могли переходить по запрещенным ссылкам.

Впрочем, не все эксперты согласны с исключительно политической подоплекой происходящего. Звучат мнения, что ситуация во многом продиктована конкуренцией и финансовыми интересами крупных игроков рынка. Тем не менее пользователям уже сейчас рекомендуют искать альтернативные способы связи, чтобы оставаться на связи в случае дальнейшего ужесточения ограничений.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2026, 13:07
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам

"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам
Оказывается, классический пляжный формат, к которому привыкли многие путешественники, совершенно не подходит для самого западного региона страны. Калининградская область в последние годы стала настоящим магнитом для путешественников, но далеко не все знают, как правильно здесь отдыхать.

"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением

"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением
Неожиданное решение режиссера оставить пост руководителя одного из самых консервативных театральных вузов страны произошло в тот момент, когда в кулуарах начали обсуждать проведение первых за долгое время официальных выборов ректора. Константин Богомолов, чье назначение на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ прошлым летом вызвало настоящий шторм в культурной среде, решил добровольно сложить полномочия.

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком

"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком
Популярная телеведущая спровоцировала волну негодования после того, как со смехом рассказала историю, которая могла закончиться настоящей трагедией. Регина Тодоренко снова оказалась в эпицентре громкого скандала.

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства

"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства
Многие люди годами принимают привычные таблетки от желудка, даже не подозревая, к каким серьезным сбоям в организме это может привести в будущем. Омепразол и другие ингибиторы протонной помпы давно стали обязательными жителями домашних аптечек.

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью
Популярная артистка приняла решение уехать из страны после того, как стали известны подробности ее расставания с мужем, которое пара скрывала несколько лет. Развод Егора Бероева и Ксении Алферовой после 20 лет совместной жизни стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней.

