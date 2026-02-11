ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника

Мы жили в мире, где пультом от телевизора был младший ребенок, а молоко в кастрюле охранял специальный "сторож". Но сможете ли вы вспомнить предназначение вещей, которые когда-то считались верхом инженерной мысли, а сегодня выглядят как реквизит для фильма о пришельцах?



Советский быт был суров, но удивительно изобретателен. Инженеры создавали девайсы, которые не требовали батареек и вай-фая, работая на чистой механике и энтузиазме владельца. Предлагаем вам освежить память и пройти наш "экзамен на гражданство СССР" без единой подсказки в виде картинок.

Вопросы

1. Представьте на кухне небольшой металлический диск с концентрическими желобами. Его клали на дно кастрюли, и он начинал громко стучать, как только жидкость решала устроить побег на плиту. Как называли эту "сигнализацию"?

а) диск-предохранитель

б) "сторож" для молока

в) фильтр для очистки

г) подставка под горячее

2. В каждом домашнем "лазарете" была синяя лампа в зеркальном плафоне. Ею грели носы, уши и спины всей семье. Помните ли вы ее официальное название, которое звучало как фамилия известного политика или врача?

а) лампа Минина

б) рефлектор Сеченова

в) светильник Пирогова

г) облучатель "солнышко"

3. Эту плетеную сетчатую сумку носили в кармане "на всякий случай" — авось в магазине что-нибудь "выбросят" на прилавок. Отсюда и название "авоська". А сколько килограммов веса могла выдержать эта хрупкая на вид сеточка?

а) до 5 кг

б) до 20 кг

в) до 50 кг

г) до 70 кг

4. Опытные хозяйки знали: чтобы белье после стирки сияло белизной и имело приятный голубоватый оттенок, в воду нужно добавить специальное средство. Оно продавалось в маленьких пакетиках или плитках и называлось просто...

а) белизна

б) лазурь

в) синька

г) ультрамарин

5. Этот механический прибор напоминал железные плоскогубцы с острыми зубьями. Если он затуплялся, то вместо того чтобы укорачивать прическу, он начинал нещадно вырывать волосы. О чем речь?

а) щипцы для завивки

б) ручная машинка для стрижки

в) инструмент для колки сахара

г) садовый секатор

Правильные ответы

б) "сторож" для молока. Гениальное изобретение, которое спасло миллионы плит от пригоревшего молока. а) лампа Минина. Хотя в народе ее называли просто "синяя лампа", официально это рефлектор Минина — в честь военного врача, который ее придумал. г) до 70 кг. "авоська" плелась из очень прочных капроновых или х/б нитей. Она скорее врезалась бы вам в ладони, чем порвалась под весом покупок. в) синька. Раствор синьки нейтрализовал желтоватый оттенок старой ткани, и белье визуально казалось ослепительно белым. б) ручная машинка для стрижки. Настоящий тренажер для кисти парикмахера и испытание для клиента.

Ну что, сколько баллов набрали? Если 5 из 5 — ваш "внутренний советский человек" в идеальной форме!