"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете

Многие выбирают этот способ питания в надежде на идеальное тело, но реальная цена такого эксперимента может оказаться слишком высокой для организма.



Кето-диета уже несколько лет не выходит из трендов: минимум углеводов и максимум жиров обещают быстрое избавление от лишних килограммов без чувства голода. Однако новое исследование показало, что за красивым отражением в зеркале могут скрываться серьезные повреждения внутренних органов. Известный эндокринолог доктор Павлова в своем телеграм-канале предупредила, что последователи этого режима часто оказываются "стройные снаружи, разрушенные внутри".

Ловушка для печени

Ученые из Университета Юты провели долгосрочное исследование, наблюдая за влиянием кето-питания на организм. Результаты оказались далеки от тех радужных ожиданий, которые обычно транслируют сторонники диеты.

Выяснилось, что при таком рационе вес действительно уходит, а подкожный жир заметно уменьшается. Но радоваться рано: жиры не исчезают бесследно, а просто перераспределяются. Исследование на животных показало, что они начинают стремительно скапливаться в печени. В итоге развивалась жировая болезнь печени даже при сохранении нормального, внешне здорового веса.

Удар по поджелудочной железе

Еще одной скрытой угрозой стал сбой в углеводном обмене. Пока соблюдается жесткий режим, уровни инсулина и глюкозы остаются низкими. Однако стоит добавить в рацион даже небольшое количество углеводов, как начинаются опасные скачки сахара в крови.

Это явный признак того, что работа поджелудочной железы нарушена. Получается, что худоба в данном случае носит лишь "косметический" характер. Внешне организм выглядит подтянутым, но на глубоком уровне обмен веществ становится только хуже, а гормональный баланс дает сбой.

Риски, о которых молчат

Доктор Павлова подчеркивает, что цифра на весах — это далеко не единственный показатель благополучия. Научные обзоры указывают и на другие опасности длительного кето-питания:

серьезные риски для сердечно-сосудистой системы;

нарушение работы кишечника;

критическое изменение баланса микрофлоры из-за обилия насыщенных жиров.

Короткие курсы диеты могут помочь быстро снизить аппетит, но долгосрочные последствия до сих пор вызывают у врачей опасения. Кроме того, такой жесткий режим крайне сложно соблюдать без срывов. Перед тем как решаться на радикальную смену рациона, специалисты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с врачом. Эксперименты над здоровьем могут обойтись слишком дорого.