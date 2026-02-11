Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью

Популярная артистка приняла решение уехать из страны после того, как стали известны подробности ее расставания с мужем, которое пара скрывала несколько лет.



Развод Егора Бероева и Ксении Алферовой после 20 лет совместной жизни стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Слухи о том, что в образцовой семье не все гладко, ходили давно: супруги перестали вместе выходить в свет, а из соцсетей актрисы исчезли совместные снимки. Однако лишь сейчас стали известны официальные детали этого разрыва, которые заставили Ксению на время оставить привычную жизнь в Москве.

Резкое заявление Егора Бероева

Несмотря на то что поклонники до последнего надеялись на воссоединение пары, Егор Бероев поставил в этой истории жирную точку. Актер высказался о ситуации крайне прямолинейно, дав понять, что их общая история осталась в далеком прошлом.

"Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — отрезал артист.

Бероев также призвал общественность прекратить распространять слухи о "чужой личной жизни", подчеркнув, что юридически и фактически они с Ксенией свободные люди уже несколько лет. Столь холодный тон артиста вызвал бурную реакцию у фанатов, которые привыкли видеть в нем нежного и заботливого супруга.

Режим "супергероя" и эмоциональное истощение

Для самой Ксении Алферовой последние недели выдались крайне тяжелыми. Постоянные обсуждения ее брака и пристальное внимание прессы привели к сильному переутомлению. Актриса призналась, что долгое время старалась "сохранять лицо" и держаться из последних сил.

"Оказывается, я невероятно устала за последние несколько недели… Я умею мобилизовываться, собираться. Такой режим супергероя…", — откровенно написала Ксения в своем блоге.

Она отметила, что сейчас начала быстро уставать, и считает это более здоровым состоянием, чем постоянную попытку казаться сильнее, чем она есть на самом деле.

Внезапный отъезд из страны

Не выдержав давления, Алферова приняла решение сменить обстановку и покинула Россию. Она вышла на связь из самолета, сообщив, что берет паузу в работе и светской жизни. Ксения отправилась в горы, чтобы восстановить силы в тишине и одиночестве.

Актриса уточнила, что этот отпуск будет коротким — всего 4–5 дней. Она не стала раскрывать конкретную локацию своего пребывания, назвав это место просто своими "любимыми горами". По словам Ксении, сейчас она чувствует огромную поддержку от людей и благодарна за каждое теплое слово, которое помогает ей пережить этот непростой период вдали от дома.