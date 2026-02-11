Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

11 февраля

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью
Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью

81

Популярная артистка приняла решение уехать из страны после того, как стали известны подробности ее расставания с мужем, которое пара скрывала несколько лет.

Развод Егора Бероева и Ксении Алферовой после 20 лет совместной жизни стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Слухи о том, что в образцовой семье не все гладко, ходили давно: супруги перестали вместе выходить в свет, а из соцсетей актрисы исчезли совместные снимки. Однако лишь сейчас стали известны официальные детали этого разрыва, которые заставили Ксению на время оставить привычную жизнь в Москве.

Резкое заявление Егора Бероева

Несмотря на то что поклонники до последнего надеялись на воссоединение пары, Егор Бероев поставил в этой истории жирную точку. Актер высказался о ситуации крайне прямолинейно, дав понять, что их общая история осталась в далеком прошлом.

"Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — отрезал артист.

Бероев также призвал общественность прекратить распространять слухи о "чужой личной жизни", подчеркнув, что юридически и фактически они с Ксенией свободные люди уже несколько лет. Столь холодный тон артиста вызвал бурную реакцию у фанатов, которые привыкли видеть в нем нежного и заботливого супруга.

Режим "супергероя" и эмоциональное истощение

Для самой Ксении Алферовой последние недели выдались крайне тяжелыми. Постоянные обсуждения ее брака и пристальное внимание прессы привели к сильному переутомлению. Актриса призналась, что долгое время старалась "сохранять лицо" и держаться из последних сил.

"Оказывается, я невероятно устала за последние несколько недели… Я умею мобилизовываться, собираться. Такой режим супергероя…", — откровенно написала Ксения в своем блоге.

Она отметила, что сейчас начала быстро уставать, и считает это более здоровым состоянием, чем постоянную попытку казаться сильнее, чем она есть на самом деле.

Внезапный отъезд из страны

Не выдержав давления, Алферова приняла решение сменить обстановку и покинула Россию. Она вышла на связь из самолета, сообщив, что берет паузу в работе и светской жизни. Ксения отправилась в горы, чтобы восстановить силы в тишине и одиночестве.

Актриса уточнила, что этот отпуск будет коротким — всего 4–5 дней. Она не стала раскрывать конкретную локацию своего пребывания, назвав это место просто своими "любимыми горами". По словам Ксении, сейчас она чувствует огромную поддержку от людей и благодарна за каждое теплое слово, которое помогает ей пережить этот непростой период вдали от дома.

11 февраля 2026, 08:22
Ксения Алферова. Фото: Youtube / @centralnoetelevidenie
Фоторепортаж

"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме

Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;
Фото: пресс-служба театра &quot;Школа современной пьесы&quot;

"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете

"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете
Многие выбирают этот способ питания в надежде на идеальное тело, но реальная цена такого эксперимента может оказаться слишком высокой для организма. Кето-диета уже несколько лет не выходит из трендов: минимум углеводов и максимум жиров обещают быстрое избавление от лишних килограммов без чувства голода.

"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих

"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих
Знаменитый мыслитель и психиатр Альфред Адлер оставил после себя глубокие наблюдения, которые заставляют по-новому взглянуть на наши отношения с близкими и самими собой. Мировая психология во многом обязана своим развитием Альфреду Адлеру, австрийскому психиатру и основателю индивидуальной психологии.

Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи

Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи
В народном календаре этот день считается одним из самых коварных, когда любая бытовая оплошность может обернуться серьезными последствиями для организма. 11 февраля отмечается Лаврентьев день, который в старину пользовался дурной славой.

Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер

Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер
На сегодняшний день Надежда Кадышева – одна из самых ярких звезд российской эстрады. В последние годы наращивает популярность не только среди поклонников старшего поколения, но и покоряет молодую аудиторию. В свои 66 лет артистка продолжает оставаться на вершине популярности, однако постоянные концерты и выступления становятся для нее все более сложными.

Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником

Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником
Холодильник в фильмах времен СССР не просто бытовой предмет. Он стал настоящим свидетелем семейных историй и отражением эпохи. Содержимое и внешний вид холодильников могли рассказать о достатке персонажей, их привычках и даже о социальной ситуации.

