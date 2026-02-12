"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта

Масштабное исследование, длившееся почти полвека, раскрыло секрет долголетия нашего мозга и способности ясно мыслить в любом возрасте.



Многие мечтают о том, чтобы их "память будет как в молодости", но мало кто знает, что ключ к этому может находиться на дне обычной кофейной чашки. Согласно данным сайта RidLife, специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения завершили уникальный проект, который доказал: кофеин способен серьезно замедлить разрушение когнитивных функций у пожилых людей.

Итоги 43 лет наблюдений

Это исследование поражает своими масштабами. На протяжении 43 лет ученые следили за здоровьем и привычками более чем 130 тысяч человек. Оказалось, что те, кто регулярно употреблял напитки с кофеином, гораздо реже сталкивались с возрастными провалами в памяти. Участники эксперимента не только сохранили ясный рассудок, но и продемонстрировали отличные результаты в тестах на общее состояние интеллекта.

Золотая середина: сколько нужно пить

Врачи установили точную дозировку для тех, кто хочет защитить свой мозг. Самые лучшие показатели демонстрировали люди, которые выпивали по 2–3 чашки кофе или 1–2 чашки чая ежедневно. У этой группы риск развития деменции оказался на 18% ниже, чем у тех, кто почти не употреблял эти напитки.

Интересно, что кофеин помогает мозгу не только "не забывать", но и быстрее обрабатывать информацию, что крайне важно в преклонном возрасте.

Почему "лайт-версия" не работает

Многие люди с возрастом переходят на напитки без кофеина, опасаясь за давление или сердце. Однако в вопросе защиты памяти такая замена оказалась бесполезной. Ученые предупреждают: "но кофе без кофеина подобного эффекта не оказывает". Похоже, что именно сам кофеин или неразрывно связанные с ним компоненты являются тем самым фактором, который помогает нейронам оставаться в тонусе. Без него напиток теряет свои уникальные свойства "защитника" интеллекта.

Важное уточнение от врачей

Ведущий автор исследования, доктор Дэниел Ван, подчеркивает, что хотя результаты обнадеживают, кофе не стоит считать магической таблеткой от всех болезней. Это лишь один из элементов сложной системы здорового старения.

Дополнительно исследователи из Ратгерского университета подтвердили, что регулярное чаепитие приносит бонусы не только голове. Оно помогает защитить сердце и наладить обмен веществ. Таким образом, выбирая традиционный кофе или чай с кофеином, вы делаете серьезную ставку на долголетие и ясность рассудка, сохраняя возможность радоваться жизни без провалов в памяти.