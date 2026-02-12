Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой

"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой
246

Первые дни заслуженного артиста на свободе перед громкой театральной премьерой проходят в атмосфере строжайшей секретности и особого комфорта.

Михаил Ефремов, вернувшийся к активной творческой жизни, судя по всему, решил радикально изменить свои повседневные привычки. Если раньше многие ожидали увидеть актера на пеших прогулках или в общественном транспорте, то реальность оказалась совсем иной. Сейчас подготовка артиста к выходу на сцену сопровождается мерами безопасности, которые обычно полагаются лицам самого высокого ранга.

Побег от вопросов

Первые свидетельства нового образа жизни Ефремова зафиксировали журналисты издания Mash. При попытке задать вопрос о самочувствии и планах на будущее, Михаил Олегович предпочел сохранить полное молчание. Заслуженный артист России просто укутался в куртку и поспешил скрыться в здании театра, избегая любого контакта с прессой.

Однако самое интересное началось позже. Вышел из здания актер уже не один, а в сопровождении личной охраны. Ефремов и его свита быстро заняли места в премиальном минивэне "V-класс", который, как выяснилось, оформлен на один из фондов культуры.

Вечер в VIP-зоне

На этом премиальный маршрут артиста не закончился. Прямо из театра компания отправилась в престижный ресторан в самом центре столицы. По словам очевидцев, все мероприятие носило закрытый характер. Весь вечер Ефремов провел в отдельной VIP-зоне на втором этаже заведения, скрытой от глаз обычных посетителей.

Сопровождающие артиста люди в неофициальных беседах поясняют такие меры предосторожности весьма серьезно. По их словам, Михаил Ефремов сейчас находится буквально "под федеральной охраной". С чем именно связаны такие беспрецедентные меры безопасности — с желанием защитить актера от излишнего внимания или с какими-то иными причинами — остается загадкой.

Долгожданное возвращение

Напомним, что сейчас актер активно репетирует главную роль в спектакле "Без свидетелей". Это будет его первое появление перед широкой публикой после условно-досрочного освобождения из колонии, где он отбывал срок за резонансное ДТП.

Судя по всему, возвращение в профессию Ефремов намерен обставить с максимальным комфортом и защищенностью. Отказ от прогулок в пользу люксового авто и наличие охраны подчеркивают, что артист намерен максимально дистанцироваться от повседневной суеты и сосредоточиться исключительно на предстоящей премьере.

12 февраля 2026, 10:33
Михаил Ефремов. Фото: кадр из фильма "Конек-Горбунок"
Лучшие роли алкоголика Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: &quot;Грозовые ворота&quot; (2006)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

