Четверг 12 февраля

Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить

Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить
101

Виктория Боня внезапно исчезла из социальных сетей.

До этого блогер объявила о том, что уходит на ретрит под названием "Духовное просветление" и попросила своих подписчиков не беспокоить ее в течение нескольких дней. Однако перед тем, как взять паузу, Боня подняла важную и актуальную тему — проблему домашнего насилия.

В одном из своих последних постов Виктория рассказала историю девушки, которая в начале отношений наслаждалась вниманием своего партнера: цветы, подарки и романтические моменты. Но вскоре все изменилось.

Партнер начал проявлять агрессию, и девушка оказалась жертвой насилия и преследования. Боня поделилась своими переживаниями, отметив, что сама сталкивалась с неадекватными мужчинами, от которых ей было трудно избавиться.

"Это ужасно! Когда ты одна, наедине с собой, тебя никто не может защитить", — призналась она.

Виктория подчеркнула, что такие переживания могут оставить глубокие раны и требуют времени для исцеления. На фоне этих событий стоит отметить, что сейчас Боня не состоит в отношениях. Ее последние серьезные отношения завершились в 2024 году с блогером Русланом Гасановым. Их роман был бурным и обсуждаемым: говорили, что он оставил свою жену ради Виктории.

Однако эта связь оказалась недолговечной. Звезда "Дома-2" отметила, что разница в возрасте стала для нее значительным фактором, и она больше не хочет сближаться с молодыми людьми. Сейчас Боня продолжает заниматься своим блогом и активной общественной деятельностью.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2026, 16:08
Виктория Боня. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

