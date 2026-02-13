"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска

Новые кадры Анны Семенович с пляжа, сделанные случайными очевидцами, вызвали настоящий шторм в социальных сетях и СМИ.



Анна Семенович, недавно отправившаяся на заслуженный отдых, оказалась в центре громкого скандала. Пока певица наслаждалась морем и компанией своего возлюбленного, кто-то из окружающих тайно заснял ее на видео. Кадры быстро попали в интернет, и поклонники были шокированы: фигура артистки на этих записях сильно отличалась от той, что они привыкли видеть в ее личном блоге.

Секретная съемка и "лишние" сантиметры

На видео, которое мгновенно стало вирусным, Семенович запечатлена на пляже вместе со своим спутником. О мужчине в прессе часто пишут как о женатом возлюбленном звезды, но в этот раз внимание публики привлек не столько он, сколько сама Анна. Многие пользователи отметили наличие "толстого живота", который совершенно не вяжется с образом стройной красавицы из ее официальных аккаунтов.

Волна критики и обсуждений не заставила себя ждать. Подписчики начали гадать, как артистке удается так виртуозно скрывать реальные объемы на фотографиях и зачем использовать столько ретуши.

Ответ на обвинения в "честном" видео

Певица не стала долго молчать и решила прокомментировать ситуацию в своих соцсетях. В резком обращении к аудитории Анна Семенович заявила, что на кадрах из отпуска "живот ей пририсовали" и вообще "картинку увеличили в два раза". По словам звезды, видео подверглось грубому монтажу со стороны недоброжелателей, чтобы выставить ее в невыгодном свете.

Артистка настаивает на том, что злоумышленники специально использовали искажение пропорций, чтобы создать иллюзию лишнего веса. Она уверена, что это была целенаправленная попытка ударить по ее имиджу.

Репутация под угрозой

Для Семенович этот инцидент стал особенно неприятным из-за ее текущих рабочих обязательств. Известно, что Анна активно рекламирует продукты для похудения, выступая своего рода экспертом в вопросах стройности. Скомпроментировать себя в такой ситуации для нее означает потерю доверия аудитории и потенциальный ущерб для бизнеса.

Несмотря на эмоциональные оправдания звезды, многие зрители отнеслись к ее словам со скепсисом. В сети продолжаются жаркие споры о том, где заканчивается реальность и начинается фотошоп, а певица продолжает настаивать на своей версии, защищая право на безупречный внешний вид.