Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина

Жизнь популярной артистки после громкого скандала с потерей имущества приняла неожиданный оборот, заставив ее сменить привычный адрес на куда менее престижный вариант.



После затяжного судебного процесса и лишения прав на элитную недвижимость Лариса Долина была вынуждена официально сменить место регистрации. Теперь звезда прописана в квартире, которую она приобрела еще в 2006 году. Однако, соседи знаменитости не стали молчать: стала известна неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина, и их отзывы рисуют довольно безрадостную картину. Как сообщает издание aif.ru, условия в этом месте оказались далеки от идеальных.

Гул машин и проблемы с воздухом

Основной претензией местных жителей стала удручающая экологическая обстановка. Район, в котором расположен дом певицы, владельцы соседних квартир называют крайне неудачным для спокойной жизни.

Один из жильцов прямо заявил, что близость к природным зонам — это лишь красивая обертка.

"Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся", — рассказал очевидец.

Постоянный шум от оживленных дорог и загазованность стали для людей привычным, но крайне неприятным фоном.

Изоляция от метро и вечные пробки

Транспортная доступность дома также оставляет желать лучшего. По словам москвичей, путь до ближайшей станции метро занимает около 20 минут бодрым шагом, что по столичным меркам считается серьезным минусом.

Многие пытаются пользоваться наземным транспортом, чтобы сэкономить время, но часто попадают в ловушку. Автобусы регулярно стоят в заторах, превращая короткую поездку в долгое ожидание. Для артистки, чей рабочий график обычно расписан по минутам, такая локация стала бы настоящим испытанием.

Большая кладовая

Несмотря на официальную регистрацию, сама Лариса Долина не спешит полноценно обустраивать здесь свой быт. На данный момент певица проживает в съемном жилье, предпочитая более благоустроенные и тихие районы города.

Как выяснилось, старая квартира сейчас выполняет роль огромной кладовой. Туда артистка перевезла мебель и вещи, которые удалось забрать из жилья, перешедшего Полине Лурье после резонансного разбирательства. В комнатах хранятся личные архивы и концертный реквизит, пока сама хозяйка обустраивается на временном месте.