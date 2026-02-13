Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Пятница 13 февраля

Пятница 13 февраля

12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина
Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина

Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина
180

Жизнь популярной артистки после громкого скандала с потерей имущества приняла неожиданный оборот, заставив ее сменить привычный адрес на куда менее престижный вариант.

После затяжного судебного процесса и лишения прав на элитную недвижимость Лариса Долина была вынуждена официально сменить место регистрации. Теперь звезда прописана в квартире, которую она приобрела еще в 2006 году. Однако, соседи знаменитости не стали молчать: стала известна неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина, и их отзывы рисуют довольно безрадостную картину. Как сообщает издание aif.ru, условия в этом месте оказались далеки от идеальных.

Гул машин и проблемы с воздухом

Основной претензией местных жителей стала удручающая экологическая обстановка. Район, в котором расположен дом певицы, владельцы соседних квартир называют крайне неудачным для спокойной жизни.

Один из жильцов прямо заявил, что близость к природным зонам — это лишь красивая обертка.

"Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся", — рассказал очевидец.

Постоянный шум от оживленных дорог и загазованность стали для людей привычным, но крайне неприятным фоном.

Изоляция от метро и вечные пробки

Транспортная доступность дома также оставляет желать лучшего. По словам москвичей, путь до ближайшей станции метро занимает около 20 минут бодрым шагом, что по столичным меркам считается серьезным минусом.

Многие пытаются пользоваться наземным транспортом, чтобы сэкономить время, но часто попадают в ловушку. Автобусы регулярно стоят в заторах, превращая короткую поездку в долгое ожидание. Для артистки, чей рабочий график обычно расписан по минутам, такая локация стала бы настоящим испытанием.

Большая кладовая

Несмотря на официальную регистрацию, сама Лариса Долина не спешит полноценно обустраивать здесь свой быт. На данный момент певица проживает в съемном жилье, предпочитая более благоустроенные и тихие районы города.

Как выяснилось, старая квартира сейчас выполняет роль огромной кладовой. Туда артистка перевезла мебель и вещи, которые удалось забрать из жилья, перешедшего Полине Лурье после резонансного разбирательства. В комнатах хранятся личные архивы и концертный реквизит, пока сама хозяйка обустраивается на временном месте.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2026, 11:33
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"АиФ"✓ Надежный источник

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово

Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании

Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании
Долгое молчание одной из самых красивых пар российского кино сменилось неожиданными подробностями, которые заставили поклонников по-новому взглянуть на их разрыв. Новость о том, что Ксения Алферова и Егор Бероев больше не вместе, стала полной неожиданностью для многих.

"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска

"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска
Новые кадры Анны Семенович с пляжа, сделанные случайными очевидцами, вызвали настоящий шторм в социальных сетях и СМИ. Анна Семенович, недавно отправившаяся на заслуженный отдых, оказалась в центре громкого скандала.

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться
Приближение тепла несет в себе скрытую угрозу, которая в этом сезоне может ударить даже по тем, кто никогда не считал себя аллергиком. Для многих весна — это время радости, но для миллионов людей она превращается в настоящий сезон выживания.

"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами

"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами
Известная артистка поделилась своими предчувствиями о том, какие важные перемены ждут человечество в самом ближайшем будущем. Катя Лель, давно известная своим интересом к внеземным цивилизациям, снова привлекла внимание общественности смелыми прогнозами.

Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату

Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату
Миллионы людей по всей планете сегодня с опаской поглядывают на календарь, даже не подозревая, что за этим суеверием скрываются вполне объяснимые факты. Для кого-то этот день — обычный повод для шуток в соцсетях, но для многих тревога становится вполне реальной.

