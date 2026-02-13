Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании

25

Долгое молчание одной из самых красивых пар российского кино сменилось неожиданными подробностями, которые заставили поклонников по-новому взглянуть на их разрыв.

Новость о том, что Ксения Алферова и Егор Бероев больше не вместе, стала полной неожиданностью для многих. Пара, которая долгие годы считалась образцом стабильности и семейного счастья, предпочла не афишировать перемены в личной жизни. Однако недавние комментарии артистки внесли серьезную путаницу в официальную версию их развода. Как сообщает издание "Вечерняя Москва", Алферова уличила во лжи Бероева по поводу хронологии их расставания.

Главным камнем преткновения стали сроки разрыва. Ранее Егор Бероев в своем личном блоге сообщил подписчикам, что их отношения завершились еще в 2022 году. По его словам, фактически семьи не существует уже четыре года.

Ксения Алферова, долгое время хранившая тишину, решила прокомментировать это заявление. Актриса подчеркнула, что жизнь любой семьи должна оставаться тайной и "она не для демонстрации", но мимо слов бывшего мужа пройти не смогла.

"Единственное, я бы поспорила с хронологией, но она, видимо, у каждого своя", — цитирует ее Леди Mail.

Несмотря на явное несогласие с версией Бероева, точную дату расставания актриса называть не стала.

Пока актеры разбираются с тем, когда именно закончилась их история, вопрос с совместным имуществом уже решен. По имеющейся информации, экс-супруги разделили недвижимость без публичных скандалов.

Раздел имущества выглядел следующим образом:

  • Ксении Алферовой достался загородный дом в Нахабине (Московская область);
  • Егору Бероеву остался дом в Костромской области.

Теперь каждый из артистов живет своей жизнью, обустраивая быт на новых местах.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2026, 12:07
Ксения Алферова. Фото: кадр из фильма "Золотой дубль"
Lady Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алферова с животиком, выпрыгивающая грудь Самбурской, Асмус в трусах: как открывали ММКФ-2023

Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ

По теме

