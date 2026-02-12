Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Четверг 12 февраля

Четверг 12 февраля

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 
"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 
"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта
Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения

Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения
186

Телеведущая Юлия Барановская сделала смелое заявление о финансовом успехе своего бывшего супруга – футболиста Андрея Аршавина.

В новом выпуске "Пожалуйста, не рассказывай" она заявила, что именно с началом их отношений Аршавин начал зарабатывать значительно больше. "У меня был небедный парень. Неплохо зарабатывал, кстати, но только когда меня встретил, потому что до этого как-то нет", — бесцеремонно заявила Юлия.

Это высказывание мгновенно вызвало бурю обсуждений в социальных сетях и прессе. Многие поклонники Аршавина и светские обозреватели начали анализировать, насколько обоснованны слова Барановской.

Действительно ли она сыграла ключевую роль в его успехе? Или же это всего лишь попытка привлечь внимание к своей персоне? Стоит отметить, что Аршавин всегда был талантливым игроком, а его достижения на футбольном поле трудно приписать кому-то другому.

При этом ситуация между бывшими супругами усложняется. Недавно Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск Аршавина о снижении алиментов на содержание их троих детей. Это решение стало неожиданным для многих, поскольку ранее Барановская активно говорила о значении финансовой поддержки со стороны отца.

Не так давно Юлия вместе с детьми оказалась в Антарктике на судне, где их застал мощный шторм. Группа была вынуждена укрыться в одной из бухт, а судно надежно пришвартовали в ожидании улучшения погодных условий.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2026, 19:45
Юлия Барановская. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
Шоу "Пожалуйста, не рассказывай!"✓ Надежный источник

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

