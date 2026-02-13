ТЕСТ Пятница, 13-е: узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов

Сегодняшний день окутан легендами и мистикой, а для фанатов хорроров это настоящий профессиональный праздник. Но что, если сценарий кино стал реальностью и вы оказались внутри фильма?



Пятница, 13-е — день, когда реальность подозрительно напоминает сюжеты Джона Карпентера или Уэса Крейвена. Пока одни ищут корни этого страха в истории ордена тамплиеров, другие вспоминают маску Джейсона Вурхиза. Мы подготовили тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете "правила выживания" в мире киноужасов.

Этот тест — не просто проверка памяти, а настоящий симулятор. Узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов или стали бы первой жертвой в открывающей сцене. Будьте осторожны: некоторые вопросы могут сбить с толку даже фанатов "Крика"!

Вопросы

1. Вы находитесь в пустом доме и слышите странный шорох в темном подвале. Ваше первое действие?

а) Громко крикнуть "есть тут кто-нибудь?"

б) Взять фонарик и пойти проверить, что там шумит

в) Немедленно выйти из дома и вызвать полицию

г) Спрятаться в шкафу

2. Вы пытаетесь спастись от маньяка и добегаете до своей машины. Что, скорее всего, произойдет по закону жанра?

а) Вы сразу заведете мотор и уедете

б) Ключи упадут в самую глубокую щель или двигатель не заведется с пятой попытки

в) Вы обнаружите, что в баке закончился бензин

г) Машина взорвется сама по себе

3. В знаменитой франшизе "Пятница, 13-е" главным злодеем является Джейсон Вурхиз. Но помните ли вы, кто был убийцей в самом первом фильме 1980 года?

а) Сам Джейсон

б) Его мать, миссис Вурхиз

в) Случайный вожатый лагеря

г) Фредди Крюгер

4. Вы убегаете от преследователя внутри дома. Куда категорически нельзя сворачивать, если хотите выжить?

а) К входной двери

б) На кухню за ножом

в) На второй этаж, откуда нет выхода

г) В гараж

5. Легендарный Стивен Кинг подарил нам историю об отеле "Оверлук". Как назывался этот фильм, где герой постепенно теряет рассудок?

а) "Мизери"

б) "Сияние"

в) "Оно"

г) "Кэрри"

6. Какое главное правило выживания озвучил персонаж Рэнди в фильме "Крик"?

а) Всегда беги быстрее остальных

б) Никогда не говори "я сейчас вернусь"

в) Всегда проверяй заднее сиденье машины

г) Носи с собой запасной пистолет

7. Фредди Крюгер — один из самых узнаваемых злодеев. В какой момент он становится по-настоящему опасным для своих жертв?

а) Когда они выходят на улицу ночью

б) Когда они заходят в старую котельную

в) Когда они засыпают и видят сны

г) Когда они смотрят на его фотографию

8. Как в хоррор-сообществе называют девушку, которая остается последней в живых и побеждает маньяка?

а) Королева крика

б) Финальная девушка (Final Girl)

в) Последний герой

г) Счастливица

Правильные ответы

в) Покинуть дом. В кино герои часто выбирают вариант "а" или "б", что обычно заканчивается для них плачевно. б) Мотор не заведется. Это самый популярный прием, чтобы усилить напряжение в кадре. б) Его мать. Сам Джейсон стал центральным антагонистом только со второй части. в) На второй этаж. Загнать себя в тупик — классическая ошибка жертвы. б) "Сияние". Шедевр Стэнли Кубрика по роману Кинга. б) "Я сейчас вернусь". После этой фразы персонажи в хоррорах обычно не возвращаются никогда. в) Во сне. Крюгер — повелитель кошмаров, где он практически всесилен. б) Финальная девушка. Термин, обозначающий героиню, которая проходит через все испытания до титров.

Ну как, удалось дожить до финала? Если вы набрали 8 из 8 — поздравляем, вы настоящий мастер выживания в фильмах ужасов!