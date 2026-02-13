Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле

"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле
161

Многие верят, что дорогие сыворотки с пептидами способны заменить уколы красоты, однако реальное воздействие этих молекул на клетки организма выглядит совсем иначе.

В современной бьюти-индустрии пептиды называют "умными" молекулами будущего. Нам обещают мгновенное омоложение, сияние и упругость, сравнимые с результатом визита к косметологу. Но стоит ли верить маркетинговым легендам? Разобраться в этом помогла дерматолог и косметолог Галина Амосова в интервью Клео.ру. Как выяснилось, эти компоненты действительно способны на многое, но только при соблюдении строгих правил.

Что такое пептиды и зачем они коже

Если говорить просто, то пептиды — это короткие фрагменты белков, состоящие из аминокислот. В отличие от обычных "строительных материалов" для тканей, они выступают в роли грамотных управленцев. Эти молекулы передают клеткам сигналы: когда нужно запустить синтез коллагена, где притормозить воспаление, а где усилить защитный барьер.

Специалисты делят их на несколько ключевых групп:

  • Ремоделирующие (например, Matrixyl) — борются с дряблостью и морщинами;
  • Миорелаксанты (Argireline) — мягко расслабляют мышцы, уменьшая глубину заломов;
  • Регуляторы меланогенеза — помогают убрать пигментацию;
  • Иммуномодуляторы — снимают воспаления и восстанавливают кожу после агрессивных процедур.

Почему они не всегда работают

Несмотря на громкие обещания на этикетках, пептиды — крайне капризные компоненты. Галина Амосова отмечает, что это очень хрупкие молекулы, которые легко разрушаются под воздействием солнечных лучей, перепадов температуры и даже кислорода.

Кроме того, пептидам сложно проникнуть в глубокие слои кожи из-за их объема. Чтобы "протащить" их сквозь защитный барьер, производителям приходится добавлять в состав специальные липиды. Именно поэтому дешевые средства с пептидами часто оказываются бесполезными: активные вещества просто остаются на поверхности, не доходя до цели.

Главные ошибки в домашнем уходе

Многие женщины совершают фатальную ошибку, смешивая пептиды с другими мощными активами. Оказывается, эти молекулы не уживаются в одном уходе с ретинолом, AHA/BHA-кислотами и некоторыми формами витамина С. Эти компоненты попросту разрушают пептидную связь, превращая дорогое средство в обычный увлажняющий крем.

Чтобы получить результат, пептиды лучше сочетать с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой или витамином Е. И самое важное — использование солнцезащитного крема становится обязательным условием, иначе УФ-лучи сведут все старания на нет.

Можно ли заменить ботокс кремом

Эксперт подчеркивает: "Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит". Пептиды-миорелаксанты действительно уменьшают напряжение мышц, что служит отличной профилактикой старения, но они не могут полностью парализовать мышцу так, как это делает ботулотоксин.

Реальные изменения станут заметны только при регулярном использовании средств не менее 2–3 месяцев. Пептиды работают медленно, но верно, постепенно снижая внутреннее клеточное воспаление. Если вы хотите понять, рабочая ли концентрация в вашей баночке, посмотрите на состав: актив должен быть указан в начале списка ингредиентов. В этом случае шансы на долгосрочное омоложение и качественное улучшение состояния кожи становятся максимально высокими.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2026, 14:21
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Врач Евгения Бакуменко. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis - IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: Andrew Crowley / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

