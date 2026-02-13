Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Пятница 13 февраля

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь
77

Дмитрий Маликов устроил трогательный сюрприз дочери в ее день рождения. Поступок артиста который не оставил наследницу равнодушной.

В день, когда Стеше исполнилось 26 лет, певец создал видео из архивных фотографий, запечатлевших самые важные моменты их совместной жизни. Как только ролик был опубликован, эмоции захлестнули не только именинницу, но и всех, кто его увидел.

"Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой!", — начал свое признание Дмитрий. "Ты — мое сокровище! Моя гордость! Я восхищен тем, какой ты талантливый, умный и красивый человек", — добавил он.

Дмитрий и Стефания Маликовы. Кадр: соцсети

Маликов подчеркнул, что гордится тем, что стал отцом такой замечательной дочери. Он не стеснялся делиться своими чувствами и открыто говорил о том, как важно для него быть рядом с ней. "С тобой я учусь быть самим собой!", — подчеркнул он.

Стефания, которая сама уже достигла многого в жизни, окончила факультет журналистики МГИМО и нашла свое призвание в фэшн-индустрии, была тронутой до глубины души. Ее реакция на поздравление отца была незамедлительной: "Плачу. Люблю тебя", — написала она в комментариях под видео.

Подписчики Маликова и поклонники семьи также не остались в стороне. Они присоединились к поздравлениям и сошлись во мнении о том, что Стефания выросла достойной дочерью своего именитого отца.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2026, 15:55
Дмитрий Маликов. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

