Пятница 13 февраля

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт
3

Лариса Долина снова оказалась на слуху. В этот раз речь идет о предстоящем концерте артистки "Юбилей в кругу друзей", который состоится 11 марта в Коломне.

Как сообщает РИА Новости, артистка может заработать почти три миллиона рублей на продаже билетов. Концерт пройдет в уютном зале дома культуры "Тепловозостроитель", который вмещает более 570 зрителей.

Цены на билеты варьируются от 2,9 до 6,5 тысяч рублей — стоимость делает их доступными для широкой аудитории. Если все билеты будут распроданы, выручка составит впечатляющую сумму — около трех миллионов рублей.

На данный момент, менее чем за месяц до концерта, продано более 350 билетов в партер и свыше 70 мест на балконе. Это составляет около 72% от общего числа мест, что говорит о высоком интересе к мероприятию.

Однако стоит отметить, что ранее концерты Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, были перенесены на ноябрь. Причиной этого стали плохие продажи билетов. Представитель артистки Сергей Пудовкин назвал ситуацию "техническим переносом", связанным с изменениями в графике Долиной.

Интересно, что 2 февраля Лариса Долина уже провела свой первый большой сольный концерт в этом году в подмосковном Домодедово. По данным корреспондента РИА Новости, зал был заполнен более чем на 95%, что подтверждает популярность певицы среди поклонников.

13 февраля 2026, 17:14
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
