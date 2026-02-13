"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами

Известная артистка поделилась своими предчувствиями о том, какие важные перемены ждут человечество в самом ближайшем будущем.



Катя Лель, давно известная своим интересом к внеземным цивилизациям, снова привлекла внимание общественности смелыми прогнозами. В недавней беседе с Владимиром Маркони перед выходом фантастической комедии "Не в своей тарелке" на СТС певица затронула тему, которая волнует миллионы людей по всему миру. По ее мнению, время прямого контакта с другими мирами неумолимо приближается.

Прозрение человечества уже началось

По словам артистки, современная культура и медиа играют ключевую роль в адаптации людей к новой реальности. Она уверена, что появление тематических фильмов и сериалов — это не просто развлечение, а часть масштабного плана.

"Через такие истории, как "Не в своей тарелке", нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во вселенной, что есть кто-то рядом. Но мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом", — пояснила Катя Лель.

Она выразила искреннюю радость по поводу того, что круг ее единомышленников постоянно растет. Певица замечает, как все больше людей начинают "по-другому думать, осознавать и прозревать", отходя от привычных материальных рамок и открываясь навстречу неизведанному.

Секретная экспедиция за "сакральной энергией"

Подготовка к глобальным переменам для артистки не ограничивается одними рассуждениями. Стало известно, что Катя Лель планирует совершить паломничество в одно из самых загадочных мест на планете. В мае 2026 года она собирается отправиться в Тибет, чтобы взобраться на легендарную гору Кайлас.

Цель этого непростого восхождения — познать "сакральную энергию" места, которое многие считают порталом или центром силы. Артистка уже начала серьезную подготовку к экспедиции вместе со своими друзьями и единомышленниками. Судя по всему, это путешествие должно стать новым этапом в ее духовных поисках и подготовке к той самой встрече, о которой она так часто говорит.