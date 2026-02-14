Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Суббота 14 февраля

03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера 17:04 Грозит ли попавшей в скандал Тодоренко судьба Долиной – ответил продюсер 15:53Збруев бросился спасать затравленного Богомолова: Это оскорбительно для мужчины 15:27Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек 14:16 ТЕСТ "Забытые символы эпохи": 5 вопросов о быте в СССР, которые поставят в тупик даже отличника 13:07Угроза блокировки или технический сбой?: что на самом деле происходит с Telegram в России 12:28"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам 11:14"Желаю удачи и терпения": Константин Богомолов внезапно ушел из Школы-студии МХАТ на фоне скандала с назначением 10:15"За такое надо запрещать": Регину Тодоренко жестко осудили за опасный эксперимент над человеком 09:25"Вымывает минералы из костной ткани": ученые предупредили о скрытой опасности популярного лекарства 08:22Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью 06:47"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете 03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих 00:14Лечить придется долго: роковая ошибка 11 февраля, которая лишит вас здоровья и удачи 22:54Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта 22:18Почему выступления набирающей популярность Кадышевой разочаровали публику — ответил продюсер 21:33Тест: угадайте фильм из СССР по одному кадру с холодильником 17:20Опрометчивый поступок Тодоренко обернулся серьезными последствиями для здоровья 15:49Заподозренная в беременности Семенович заявила о проблемах со здоровьем: Какой-то вирусняк 14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни
105

Многие родители даже не подозревают, что стремление к идеальному порядку в квартире может обернуться серьезными проблемами со здоровьем для всей семьи.

В современном мире мы привыкли бороться за каждую пылинку, используя антисептики, мощные фильтры и ежедневную влажную уборку. Кажется, что чем меньше бактерий вокруг нас и наших детей, тем выше защита от инфекций. Однако популярный врач-эндокринолог доктор Павлова в своем блоге предупреждает: такая тактика может оказаться фатальной ошибкой для иммунной системы.

Ловушка идеального порядка

Согласно последним данным, фраза "слишком чисто — тоже не всегда хорошо" имеет под собой серьезное научное обоснование. Оказывается, иммунитет человека с самого раннего возраста должен учиться отличать реальных врагов от безобидных факторов. Если среда вокруг ребенка будет практически стерильной, его защитные силы просто не получат нужного опыта общения с микроорганизмами.

В результате организм начинает атаковать все подряд: пыльцу растений, шерсть домашних животных или даже обычную домашнюю пыль. Именно так рождаются аллергии, которые в последнее время стали настоящим бичом жителей крупных городов, где бытовая химия вытеснила естественную среду.

Чему научили ученых лабораторные мыши

В подтверждение этой теории было проведено масштабное исследование на грызунах. Ученые сравнили две группы животных: одни жили в "естественной" обстановке с обилием микробов, другие — в идеально чистых боксах. Результаты показали, что иммунный ответ у "природных" мышей формировался совершенно иначе.

У грызунов из богатой микробами среды зафиксировали:

  • минимальную склонность к аллергическим реакциям;
  • отсутствие избыточной тревоги иммунитета на безвредные вещества.

Этот эксперимент доказывает, что иммунной системе жизненно необходим опыт общения с внешним миром, чтобы работать спокойнее и точнее.

Тайный мир внутри кишечника

Особую роль в формировании здоровья играет микробиом. Доктор Павлова отмечает, что чем ниже разнообразие бактерий в кишечнике в раннем возрасте, тем выше риск развития атопического дерматита, пищевой аллергии и астмы.

Дело в том, что определенные бактерии помогают организму вырабатывать особые регуляторные Т-клетки. Именно они "успокаивают" иммунный ответ и снижают вероятность бурной реакции на привычные вещи. Если лишить организм этого "обучения" в детстве, последствия могут преследовать человека всю жизнь.

Неожиданная польза домашних животных

Интересно, что в этой ситуации преимущество получают те, кто не боится небольшого отступления от правил идеальной чистоты. Эксперты подчеркивают, что наличие в доме питомцев значительно расширяет микробное разнообразие, что идет только на пользу иммунитету.

Это не призыв полностью отказаться от мытья рук или влажной уборки. Речь идет лишь о том, что полная стерильность не равна крепкому здоровью. Иногда иммунитету действительно нужно дать возможность столкнуться с миром, чтобы он научился защищать нас по-настоящему.

Шоу-бизнес в Telegram

14 февраля 2026, 03:16
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

По теме

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем
Древние поверья на Трифона-перезимника таят в себе предостережения, способные в один момент изменить личную судьбу каждого человека. В то время как современный мир погружен в романтическую атмосферу праздника, народный календарь напоминает о совсем других традициях.

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой
В советском кино часто можно было увидеть бригады скорой помощи, которые играли важную роль в развитии сюжета. Белые машины с красными крестами становились символами неожиданных поворотов, комичных ситуаций или трогательных моментов.

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт
Лариса Долина снова оказалась на слуху. В этот раз речь идет о предстоящем концерте артистки "Юбилей в кругу друзей", который состоится 11 марта в Коломне. Как сообщает РИА Новости, артистка может заработать почти три миллиона рублей на продаже билетов.

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь
Дмитрий Маликов устроил трогательный сюрприз дочери в ее день рождения. Поступок артиста который не оставил наследницу равнодушной. В день, когда Стеше исполнилось 26 лет, певец создал видео из архивных фотографий, запечатлевших самые важные моменты их совместной жизни.

"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле

"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле
Многие верят, что дорогие сыворотки с пептидами способны заменить уколы красоты, однако реальное воздействие этих молекул на клетки организма выглядит совсем иначе. В современной бьюти-индустрии пептиды называют "умными" молекулами будущего.

Выбор читателей

12/02Чтв"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 13/02ПтнСоседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 12/02ЧтвБарановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 12/02Чтв"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 12/02Чтв"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 12/02Чтв"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта