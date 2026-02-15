Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик

Российский авторынок продолжает находиться в состоянии неопределенности. Эксперты предсказывают дальнейший спад продаж новых автомобилей.

Согласно последнему опросу, проведенному аналитиком Сергеем Целиковым в его телеграм-канале, значительного роста объемов продаж в феврале не ожидается. Более трети опрошенных специалистов (36%) уверены, что реализация новых автомобилей составит менее 80 тысяч единиц.

Если данный прогноз сбудется, это будет означать снижение продаж как по сравнению с январем текущего года, когда было реализовано 80 600 автомобилей, так и относительно февраля 2025 года, когда продажи составили 78 тысяч машин. Такой спад подчеркивает продолжающиеся трудности, с которыми сталкивается российский авторынок, и указывает на необходимость серьезных мер для его восстановления.

Другие респонденты также предостерегают о возможностях дальнейшего падения. Около 30% участников опроса предполагают, что объем продаж в феврале окажется в диапазоне от 80 до 85 тысяч автомобилей. Чуть более оптимистично настроены 14% опрошенных, которые считают, что продажи могут достигнуть 85-90 тысяч единиц, что будет означать прирост на уровне 5-10%. Однако такая оценка остается довольно осторожной, учитывая текущую экономическую ситуацию.

Наиболее оптимистично настроенная группа — всего 9% респондентов — считает, что продажи превысят отметку в 90 тысяч автомобилей. В этом случае рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может составить более 10%. Однако такие прогнозы выглядят маловероятными на фоне текущих тенденций.

Также стоит отметить, что 11% участников опроса затруднились дать оценку ситуации на рынке, что говорит о наличии неопределенности и недостаточной информации о будущем авторынка. Это может быть связано с изменениями в экономической политике, колебаниями валютных курсов и другими факторами, которые влияют на покупательскую способность населения.