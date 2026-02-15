Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

15 февраля

Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке

138

Врач и телеведущая Елена Малышева выступила с рекомендациями о том, как правильно собрать домашнюю аптечку, чтобы минимизировать риски и облегчить течение гриппа.

Малышева акцентировала внимание на том, что начинать прием противовирусных средств следует при первых признаках заболевания. "Не стоит дожидаться результатов анализов, чтобы начать лечение. Чем раньше вы начнете принимать препараты, тем выше вероятность избежать серьезных последствий", — отметила она.

В числе обязательных для аптечки препаратов оказался арбидол. Он, по словам врача, эффективен не только против вируса гриппа, но и против коронавируса. Кроме арбидола, Малышева рекомендовала также иметь в аптечке ибупрофен и парацетамол. Эти препараты помогают справляться с высокой температурой и уменьшают болевые ощущения в мышцах, которые часто сопровождают грипп.

Не менее значимыми в период гриппа являются средства от насморка. Ведущая подчеркнула, что заложенность носа и ринит могут значительно ухудшить качество жизни во время болезни, поэтому наличие капель или спреев для носа также должно быть предусмотрено в домашней аптечке.

Помимо рекомендаций Малышевой, стоит отметить и предостережения других медицинских специалистов. Так, врач общей практики Александр Мясников сообщил о распространении гонконгского гриппа и его потенциальной опасности для определенных групп населения. Речь идет о пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. Он также отметил, что симптомы этого вируса могут быть схожи с симптомами обычного гриппа, что затрудняет его диагностику без специальных тестов.

15 февраля 2026, 03:11
Фото: Freepik
Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько обратила внимание на важные аспекты сочетания блинов с различными продуктами в период Масленицы. В этом традиционном празднике, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона, стоит помнить о некоторых предостережениях, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

Свадьба – это один из самых важных дней в жизни многих людей. Выбор идеального образа становится для невест настоящим испытанием. Визажист Селена Маршанд рассказала о самых распространенных ошибках, которые совершают невесты при создании своего свадебного стиля.

Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели

Ольга Серябкина всполошила поклонников своим новым образом. На днях известная российская певица и бывшая солистка популярной группы "Серебро" поделилась в своих социальных сетях свежими фотографиями, где продемонстрировала волосы нового цвета — блонда.

Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд

В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях. В Китае возник новый и довольно необычный тренд, который стал темой обсуждения в социальных сетях.

Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить

14 февраля многие из нас задумываются о том, как порадовать своих любимых. Один из самых популярных подарков в этот день — это цветы.

