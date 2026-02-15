Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке

Врач и телеведущая Елена Малышева выступила с рекомендациями о том, как правильно собрать домашнюю аптечку, чтобы минимизировать риски и облегчить течение гриппа.



Малышева акцентировала внимание на том, что начинать прием противовирусных средств следует при первых признаках заболевания. "Не стоит дожидаться результатов анализов, чтобы начать лечение. Чем раньше вы начнете принимать препараты, тем выше вероятность избежать серьезных последствий", — отметила она.

В числе обязательных для аптечки препаратов оказался арбидол. Он, по словам врача, эффективен не только против вируса гриппа, но и против коронавируса. Кроме арбидола, Малышева рекомендовала также иметь в аптечке ибупрофен и парацетамол. Эти препараты помогают справляться с высокой температурой и уменьшают болевые ощущения в мышцах, которые часто сопровождают грипп.

Не менее значимыми в период гриппа являются средства от насморка. Ведущая подчеркнула, что заложенность носа и ринит могут значительно ухудшить качество жизни во время болезни, поэтому наличие капель или спреев для носа также должно быть предусмотрено в домашней аптечке.

Помимо рекомендаций Малышевой, стоит отметить и предостережения других медицинских специалистов. Так, врач общей практики Александр Мясников сообщил о распространении гонконгского гриппа и его потенциальной опасности для определенных групп населения. Речь идет о пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. Он также отметил, что симптомы этого вируса могут быть схожи с симптомами обычного гриппа, что затрудняет его диагностику без специальных тестов.