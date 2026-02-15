Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода

В рамках нового сезона реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, откровенно поделился своими мыслями о разводе с супругой Оксаной Самойловой и о влиянии психологов на современный институт семьи.

Переживая трудные времена, Денис высказал мнение, что многие психологи, работающие с женщинами, дают советы, которые могут негативно сказаться на семейных отношениях. Он считает, что такие рекомендации способствуют разрушению традиционных ценностей и делают разводы более распространенными. По его словам, сегодня развал семьи стал своего рода трендом, который поддерживается мнением специалистов.

"Развал семьи — это тренд. Психологи говорят, что они сильные, семья не якорь, они достойны лучшего. Это разрушение семейных ценностей", — заявил Денис.

Он призвал к более взвешенному подходу и считает, что нормальный психолог должен помочь людям увидеть положительные стороны их партнеров. "Посмотри, он же не кусок *****. Он мужчина, который работает", — добавил рэпер.

Такое мнение Джигана вызвало широкий резонанс среди зрителей и поклонников. Многие согласны с тем, что в обществе наблюдается тенденция к легкомысленному отношению к браку и семье. В то время как разводы становятся всё более распространёнными, важно помнить о ценности стабильных отношений и необходимости работать над ними.

Кроме того, рэпер не обошел стороной и личные чувства по поводу новых ухажеров своей бывшей жены. Он назвал их "падальщиками", что очевидно говорит о его негативном отношении к тем, кто пытается занять его место в жизни Оксаны.