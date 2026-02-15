Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова

Красногорский городской суд отклонил иск бизнесмена Глеба Рыськова, который требовал предоставить ему беспрепятственный доступ к береговой полосе, где расположен участок Филиппа Киркорова.

Иск Рыськова был подан после того, как он получил отказ от Росимущества в выдаче разрешения на использование земельных участков. Причиной отказа стало наложение территории, на которой Рыськов планировал осуществлять свои бизнес-интересы, на участок, принадлежащий Киркорову. Бизнесмен утверждал, что покупка земли артистом была незаконной и требовал признать её недействительной, а также обеспечить открытый доступ к береговой полосе для граждан.

Однако суд, рассмотрев все представленные материалы и доводы сторон, пришел к выводу о том, что у Рыськова нет правовых оснований для удовлетворения его требований. В результате производство по делу было прекращено, а остальные исковые требования также были отклонены.

Пирс Киркорова, находящийся в акватории Москвы-реки, имеет внушительные размеры — 235 на 82 метра. Он был построен пять лет назад, однако, как выяснилось, без необходимых разрешений на землю и строительство от Росимущества. Тем не менее, сам участок земли певец приобрел в 2014 году с помощью ипотеки, что подтверждает его законность владения этой территорией.

