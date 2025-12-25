Сердце не выдержало: Вера Алентова скончалась у гроба экранного возлюбленного

Прощание с народным артистом Анатолием Лобоцким обернулось второй, не менее тревожной драмой.



Церемония прощания с Народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре имени Пушкина завершилась трагически. Прямо у гроба коллеги стало плохо легенде советского кино, 83-летней Вере Алентовой. Она приехала проститься с другом и партнером ближе к концу церемонии, держа в руках букет алых гвоздик. Но ее сердце не выдержало горя.

По словам очевидцев, в какой-то момент Вере Валентиновне стало плохо, и она потеряла сознание. Была срочно вызвана бригада Центра медицины катастроф. Медики оперативно прибыли на место и вынесли актрису из здания театра на носилках, после чего ее немедленно госпитализировали.

Для Веры Алентовой Анатолий Лобоцкий был не просто коллегой по сцене. Их связывала одна из самых ярких и пронзительных работ в кино нулевых. В 2000 году супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов, снял фильм "Зависть богов", где Алентова и Лобоцкий сыграли главные роли — замужнюю советскую журналистку и французского корреспондента, между которыми вспыхнул запретный и страстный роман.

Эта картина сделала их одной из самых убедительных экранных пар своего времени. Поэтому для Веры Валентиновны прощание с Лобоцким было прощанием не только с другом, но и с человеком, с которым ее связывали особенные творческие и теплые человеческие отношения. Она не могла не прийти, но горе оказалось слишком тяжелым.

Напомним, всемирную известность Вере Алентовой принесла роль Катерины в оскароносном фильме ее мужа Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Сейчас вся страна с тревогой следит за новостями о великой актрисы.