Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима"

Лариса Долина переживает поистине тяжелые времена. Недавно Верховного суда подтвердил право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.

Это решение стало настоящим ударом для Долиной, поскольку она не только потеряла свое жилье, но и столкнулась с принудительным выселением. Ситуация усугубляется тем, что концерты Ларисы также не проходят так успешно, как раньше.

Например, ее выступление в Туле, запланированное на 4 января, было отменено из-за низкой продажи билетов. Более того, у певицы произошли неприятности и с автомобилем, что только добавило стресса в ее жизнь.

Несмотря на все трудности, артистка не теряет надежды и продолжает заниматься творчеством. Сегодня она представила новую песню под названием "Последнее прощай".

Эта минорная композиция отражает чувства расставания и утраты. "И сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима, последнее люблю!", — спела Долина в новой композиции.

Авторами этой трогательной песни стали Антон Агеев и Даниил Волохин. Точная дата написания песни остается неизвестной, но очевидно, что она стала своеобразным откликом на личные переживания певицы.

Интересно, что сама Лариса Долина пыталась договориться с Полиной Лурье о временном проживании в квартире до 1 марта, чтобы успеть собрать вещи. Она даже предложила не взыскивать с Лурье квартплату за последние полтора года. Однако защита Полины отвергла это предложение, назвав его аморальным. В итоге Долина так и не пустила законную владелицу в квартиру.