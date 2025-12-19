Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить ее карьеру

Казалось, после решения Верховного Суда в деле Ларисы Долиной можно ставить точку. Но главная сенсация вскрылась только сейчас. Суд опубликовал официальное определение, в котором черным по белому зафиксирован ее психиатрический диагноз.



Битва за квартиру Ларисы Долиной перешла в новую, еще более скандальную фазу. Несмотря на то что Верховный Суд встал на сторону покупательницы Полины Лурье, певица до сих пор не покинула жилье, и теперь ее ждет новый суд — о выселении. Но на фоне этого вскрылся факт, который может иметь для артистки куда более страшные последствия, чем потеря недвижимости.

В опубликованном определении Верховного Суда официально зафиксирован диагноз певицы, установленный в ходе психолого-психиатрической экспертизы. У Долиной в момент сделки отмечалось "изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций".

Говоря простым языком, документ подтверждает, что артистка "не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий". Она находилась в состоянии неконтролируемого стресса, а ее главным мотивом было "вернуть себе чувство безопасности".

И вот здесь кроется дьявольская ирония. Эта экспертиза была главным аргументом Долиной, чтобы доказать, что она была невменяема. Но теперь, когда справка о "помутнении" стала официальным, публичным документом, возникает резонный вопрос: может ли человек с таким диагнозом продолжать свою преподавательскую деятельность? Напомним, Лариса Долина является заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства в Московском государственном институте культуры (МГИК).

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для Woman.ru попытался смягчить удар: "С работы ее не выгонят, это точно. Скорее всего, экспертиза оценивала ее состояние в момент совершения сделки. Ее дееспособность в целом не ставится под сомнение".

Однако в мире, где репутация решает все, официальный документ о "расстройстве адаптации" и "неспособности к полноценному осмыслению" — это черная метка. Особенно для педагога, который должен быть образцом стабильности и адекватности для своих студентов.

Получается, что справка, которая должна была спасти квартиру, теперь может разрушить карьеру. Верховный Суд, принимая решение, уже учел эту экспертизу, но все равно встал на сторону покупательницы. А Долиной в наследство от этой битвы достался не только проигранный суд, но и публичный диагноз, от которого теперь будет очень сложно отмыться.