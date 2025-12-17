Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной

Отечественные звезды нередко испытывали на себе праведный гнев общественности. Король поп-сцены Филипп Киркоров открыто заговорил о том, как ему удалось пережить травлю в определенный период его карьеры.

Откровения певца оказались особенно актуальными на фоне скандала вокруг Ларисой Долиной, которая столкнулась с критикой после скандала с квартирой. По словам Киркорова, он отлично знает, что значит оказаться оказаться под гнетом общественного осуждения.

Самая громкая отмена в карьере Киркорова произошла после "голой вечеринки", которая вызвала массу негативных реакций. Несмотря на это, певец не сломался. Он отметил, что подобные испытания были частью его карьеры с самого начала. Различные проблемы, запреты на запись новых альбомов и сложности с костюмам не раз ставили его под удар. Однако каждое из этих испытаний лишь закалило его характер и укрепило решимость.

"Я всегда воспринимал трудности как возможность для роста", — уверенно произнес Киркоров в эфире радио "Комсомольская правда".

Король поп-сцены отметил, что никогда не позволял себе впадать в депрессию или искать помощи у психиатра. Вместо этого он погружался в работу и творчество, находя утешение и вдохновение в музыке. По его мнению, именно такая установка помогает справиться с негативом и вернуть любовь зрителей.