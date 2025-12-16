Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров

Психическое здоровье является важной составляющей общего благополучия человека, и его укрепление требует системного подхода.

Психолог Веруска Васконселос и психиатр Педро Леопольдо в недавнем интервью изданию Metropoles выделили пять ключевых привычек, которые могут значительно улучшить состояние психики и повысить качество жизни.

Первой рекомендацией специалистов является признание своих чувств и эмоций. По словам Васконселос, игнорирование внутренних переживаний может привести к эмоциональному выгоранию и стрессу.

"Когда мы учимся осознавать и называть свои эмоции, это позволяет снизить уровень тревожности и облегчить эмоциональную нагрузку", — утверждает психолог.

Она подчеркнула, что важно не только осознавать свои чувства, но и позволять себе их испытывать, что способствует лучшему пониманию себя и своего состояния. Второй важной привычкой является создание четкого распорядка дня.

Когда дела заранее спланированы, это помогает избежать ненужного стресса и уменьшает количество решений, которые необходимо принимать в течение дня. По словам Васконселос, такой подход освобождает ум от лишней нагрузки и позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

Психиатр Педро Леопольдо акцентировал внимание на значении качественного сна для психического здоровья.

"Недостаток сна нарушает эмоциональное равновесие, повышает уровень раздражительности и импульсивности", — предупредил он.

Исследования показывают, что хороший сон способствует улучшению настроения и снижению уровня тревожности. Поэтому важно уделять внимание не только количеству, но и качеству сна, создавая комфортные условия для отдыха.

Четвертая рекомендация касается физической активности. Регулярные занятия спортом оказывают положительное влияние на психическое здоровье, так как физическая нагрузка способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Леопольдо подчеркивает, что сбалансированное питание также играет важную роль в поддержании ментального здоровья, поскольку оно напрямую влияет на общее состояние организма.

Наконец, последняя привычка, которую рекомендуют врачи, заключается в налаживании социальных связей. Проведение времени с людьми, с которыми можно быть самим собой, способствует улучшению психоэмоционального состояния. Общение с близкими и друзьями помогает справляться со стрессом и создает чувство поддержки и принадлежности.